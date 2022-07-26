Брызги и смех: в Армении отметили фестиваль воды водной битвой

Смех, крики и брызги – так выглядит столица Армении во время водного праздника Вардавар. Люди купаются..

Смех, крики и брызги – так выглядит столица Армении во время водного праздника Вардавар.

Люди купаются в фонтанах, стреляют друг в друга из водяных пистолетов, льют воду на головы прохожим с балконов. И никто не обижается.

Вообще праздник религиозный. Его отмечают через 14 недель после Пасхи в честь Преображения Господня. Но это не мешает всем веселиться.

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[туристка из Ливана]:

«Это традиция. Мы всегда это делаем. Это просто традиция, и она нам нравится. Весело. Это большая водная битва».

В Армении Вардавар отмечают и в городах, и в сёлах. Но самые масштабные бои проходят в Ереване.

Сотни людей собираются у фонтана рядом с Музеем истории Армении, а также на Лебедином озере в центре города.

[турист из Румынии]:«Я приехал в Армению по работе. Я не знал, что такое будет в эти выходные, но когда я узнал, был очень рад». [местная жительница]:«Это особенное событие для армян. Нам нравится. Мы приезжаем и обливаемся. Очень радостное событие».

Считается, что праздник берёт свое начало с языческих времён. Часто его связывают с богиней любви Астхик, чьим символом были розы. «Роза» по-армянски «вард», что и дало название празднику.

[Рануш Харатян, археолог]:«Сколько есть Армения, пожалуй, столько есть Вардавар».

В IV веке после принятия Арменией христианства праздник воды приурочили ко дню Преображения. Традиция обливания стала ассоциироваться с очищением от грехов.

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