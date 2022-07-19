Дэниел Дженкинс готовится взобраться на 50-метровый горный ясень в лесах австралийского штата Виктория. Это опасная работа,..

Взобраться на 100-метровый горный ясень, чтобы добыть его семена

Дэниел Дженкинс готовится взобраться на 50-метровый горный ясень в лесах австралийского штата Виктория.

Это опасная работа, но он считает её идеальной.

[Дэниел Дженкинс, природозащитник]:

«Это чудесный мир. Особенно когда небо в облаках, и можно смотреть сквозь них. Как в сказке. Было бы жаль лишиться этого».

Дженкинс входит в команду, которая последние месяцы взбиралась на эти массивные деревья, чтобы собрать драгоценные семена на верхушках.

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Горным ясеням требуется 20 лет, чтобы созреть до того момента, когда они дадут семена. Но лесные пожары за последние два десятилетия уничтожили много деревьев ещё до того, как они достигли зрелости.

[Кейтлин Круикшенк, природозащитница]:

«Леса незрелые и не могут восстановиться. Если после пожаров мы вмешаемся и займёмся активным управлением, то сможем уменьшить потери».

После сбора урожая следующий шаг – сбросить с воздуха более четырёх с половиной тонн семян, засеяв 11 тысяч гектаров территории.

[Оуэн Бассетт, природозащитник]:

«Мы изо всех сил пытаемся не отставать. Например, во время лесных пожаров 2020 года было 20 тысяч гектаров, которые требовали посева и были пригодны для посева, но мы просто не смогли засеять всю площадь».

Горный ясень также называют австралийским дубом. Его часто используют для сооружения каркасов, настилов пола и мебели.

Экологи надеются, что их работа даст этим деревьям второй шанс.

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