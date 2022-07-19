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Как подружились питбуль и кролик

Как подружились питбуль и кролик
Как подружились питбуль и кролик

Минди Хейс из Пенсильвании рассказала: «У питбуля Грейс было трудное детство. Её использовали в собачьих боях, а позже нашли привязанной к дереву». Минди забрала собаку из приюта домой и окружила заботой.

Несмотря на тяжёлую жизнь в прошлом, у собаки был добрый нрав. Но женщина беспокоилась, как собака воспримет нового питомца, крольчиху Софи. «Они обнюхали друг друга, и с этого момента началась их дружба», – вспоминает Минди.

Куда прыгает Софи, туда бежит и Грейс. Когда они лежат на диване, собака старательно вылизывает крольчиху. Они так неразлучны, что даже спят вместе.

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