Ядерные угрозы со стороны Северной Кореи пока никак не повлияли на обстановку в объединённой зоне безопасности..

В деревне Пханмунджом между двумя Кореями пока спокойно, но надолго ли?

Ядерные угрозы со стороны Северной Кореи пока никак не повлияли на обстановку в объединённой зоне безопасности Пханмунджом. Солдаты с обеих сторон по-прежнему охраняют спокойствие, а группы туристов продолжают приезжать.

Но всё же в воздухе витает напряжённость. Север всё больше усиливает ядерные угрозы. Кроме того, в этом году КНДР проводила ракетные испытания беспрецедентными темпами. Как полагают наблюдатели, теперь она готовится к своему седьмому ядерному испытанию.

Ранее в этом месяце новоизбранный южнокорейский президент Юн Сок Ёль призвал усилить потенциал страны для сдерживания ядерных и ракетных программ КНДР. Своё заявление он сделал на первой встрече с высшим военным командованием Южной Кореи.

Что касается демилитаризованной зоны Пханмунджом, то с 12 июля она снова открыта для посещения. До этого в течение полугода доступа не было в связи с пандемией COVID-19.

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Эта зона давно стала популярным туристическим объектом. Она находится в 52 километрах от Сеула и в 147 – от Пхеньяна.

До Корейской войны это была просто небольшая деревня. За неё велись ожесточённые бои. Ни одна из сторон не смогла получить ощутимое преимущество, поэтому Пханмунджом стала символом патовой ситуации в войне.

В 1953 году именно здесь подписали договор о прекращении огня, который положил конец боевым действиям. Однако официального мирного соглашения стороны не утвердили, поэтому фор

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