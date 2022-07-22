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Телеканал NTD

Слепой койот преподнёс спасателям сюрприз

Слепой койот преподнёс спасателям сюрприз
Слепой койот преподнёс спасателям сюрприз

Команда спасатель нашла слепую самку койота, которая выжила, несмотря на падение с 10 метровой высоты, обезвоживание, отравление крысиным ядом, истощение и выстрел в голову. Когда животное подняли с земли, оно перестало дышать. Пришлось делать искусственное дыхание и везти к ветеринару.

Спасатели говорят, что это уникальный случай за 35 лет спасения диких животных. Они полагают, что самку койота подстрели, но она убежала и упала с обрыва в русло высохшей реки. Кто-то сообщил спасателям, и её нашли.

Но впереди был ещё один сюрприз. Через шесть недель во время уборки клетки койота смотритель обнаружил новорождённых щенков. «Несмотря на пережитые трудности, она лучшая мама, которую мы когда-либо видели. Она милая, добрая и заботливая», – сказал представитель спасателей.

Когда щенки вырастут, их выпустят в дикую природу. Маму-кайота отправят в приют для диких животных. «Мы считаем, что она заслуживает того, чтобы жить в безопасном месте», – сказал один из спасателей.

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