Тараканы-киборги будут помогать в спасательных операциях после бедствий

Насекомые-киборги будут помогать искать пострадавших после землетрясений и других бедствий. Так считают японские исследователи из лаборатории..
Дата загрузки: 2022-09-25
Для экспериментов выбрали мадагаскарских шипящих тараканов, потому что они достаточно большие, чтобы нести оборудование, и не имеют крыльев. Даже когда оборудование и плёнка приклеены к их спине, насекомые могут преодолевать небольшие препятствия или вставать на лапки, если перевернулись.
Команды таракану отдают через беспроводной сигнал Bluetooth. Благодаря импульсам он движется в нужном направлении.
[Кэндзиро Фукуда, исследователь]:
«Прорыв в этом конкретном исследовании заключается в обеспечении беспроводной зарядки мощностью более 10 мВт на движущемся насекомом путём прикрепления к его телу чрезвычайно тонкого солнечного элемента».
Внутри роботов батареи садятся быстро, поэтому время на обследование тоже сокращается. Преимущество насекомого-киборга в том, что оно само двигается, электричества для этого не требуется.
[Кэндзиро Фукуда, исследователь]:
«Мы считаем, что эту разработку смогут использовать для поиска выживших в зонах стихийных бедствий. В частности, там, где произошло землетрясение и люди погребены под обломками разрушенных зданий».
Следующий этап исследований – сделать датчики на спине насекомых более миниатюрными, чтобы им было легче двигаться, а также добавить видеокамеры.
При этом рюкзак, который надевают на спину таракана, снимается. Это означает, что в ходе экспериментов ни одно насекомое не пострадало.
При этом исследователи ищут другое применение и для самой солнечной плёнки. Так, они говорят, что, если поместить её на зонтик в солнечный день, то можно выработать достаточно энергии, чтобы зарядить мобильный телефон.
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