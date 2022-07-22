В Токио – антирекорд по суточному числу заражённых COVID-19

В Токио число новых заражённых коронавирусом впервые за всё время пандемии превысило 30 тысяч. Так, в..

[студент]:

«Конечно, я переживаю, потому что каждый день езжу в Токио. Я беспокоюсь, но принимаю все меры предосторожности». [офисная работница]:

«30 тысяч – это шок. Я живу с бабушкой, из-за чего ответственности больше». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Наверное, с весны все успокоились и расслабились, поэтому цифры и возросли. Это ожидаемо».

В Токио число новых заражённых коронавирусом впервые за всё время пандемии превысило 30 тысяч. Так, в четверг в столице Японии выявили почти 32 тысячи инфицированных. Предыдущий антирекорд был в феврале.

Серьёзных случаев заболевания и смертей по-прежнему мало, однако власти предупреждают, что их количество всё же растёт.

[Хирокадзу Мацуно, генсекретарь Кабинета министров Японии]:

«Количество новых случаев заражения в Японии достигло самого высокого уровня за всю историю. Нагрузка на больницы всё больше, хотя это зависит от региона. Нужно пристально следить за ситуацией с распространением вируса, включая вопрос доступности медицинских услуг. Нам нужно быть максимально бдительными».

В целом в Японии за всё время пандемии выявили 10 миллионов 600 тысяч заражённых COVID-19.

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