В Токио – антирекорд по суточному числу заражённых COVID-19

В Токио число новых заражённых коронавирусом впервые за всё время пандемии превысило 30 тысяч. Так, в..
Дата загрузки: 2022-07-22
[студент]:
«Конечно, я переживаю, потому что каждый день езжу в Токио. Я беспокоюсь, но принимаю все меры предосторожности».
[офисная работница]:
«30 тысяч – это шок. Я живу с бабушкой, из-за чего ответственности больше».
[системный инженер]:
«Наверное, с весны все успокоились и расслабились, поэтому цифры и возросли. Это ожидаемо».
Серьёзных случаев заболевания и смертей по-прежнему мало, однако власти предупреждают, что их количество всё же растёт.
[Хирокадзу Мацуно, генсекретарь Кабинета министров Японии]:
«Количество новых случаев заражения в Японии достигло самого высокого уровня за всю историю. Нагрузка на больницы всё больше, хотя это зависит от региона. Нужно пристально следить за ситуацией с распространением вируса, включая вопрос доступности медицинских услуг. Нам нужно быть максимально бдительными».
В целом в Японии за всё время пандемии выявили 10 миллионов 600 тысяч заражённых COVID-19.
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