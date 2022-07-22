У Байдена выявили COVID: эксперты опасаются долгосрочных последствий

Джо Байден – самый пожилой президент в истории США – заболел коронавирусом. Симптомы пока слабые. Он..

Джо Байден – самый пожилой президент в истории США – заболел коронавирусом. Симптомы пока слабые. Он продолжит работать, но в изоляции. Об этом сообщает Белый Дом.

У 79-летнего Байдена насморк, боль в мышцах и слабый сухой кашель. Эти симптомы у него заметили в среду. Как сказал его лечащий врач, президент начал принимать противовирусный препарат «Паксловид».

Эксперты говорят, что в последнее время число заболевших COVID-19 снова растёт.

[Роберт Цитронберг, эксперт по инфекционным заболеваниям]:

«Почти все могут назвать кого-то, кто заразился сейчас или в последние несколько недель. Это просто говорит о заразности новых циркулирующих штаммов, особенно текущего варианта BA.5».

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Медики опасаются, что у COVID-19 будут долгосрочные последствия, особенно для старшего поколения.

[Роберт Цитронберг, эксперт по инфекционным заболеваниям]:

«Чем вы старше, тем больше вероятность того, что у вас есть хронические заболевания, которые могут осложнить последствия COVID. Это может стать проблемой, особенно для пожилых людей. У них могут наблюдаться спутанность сознания, трудности с концентрацией внимания и целый ряд других осложнений в результате COVID-19».

Ранее Байдену сделали четыре обычные прививки от COVID и две бустерные. Эксперты отмечают, что, несмотря на это, опасность развития тяжёлой формы болезни, хоть и небольшая, но есть.

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