Бывший президент Дональд Трамп призвал немедленно обнародовать неотредактированные показания под присягой, которые позволили выдать ордер на..

Трамп призывает обнародовать показания, которые позволили провести рейд в его резиденции

Бывший президент Дональд Трамп призвал немедленно обнародовать неотредактированные показания под присягой, которые позволили выдать ордер на обыск в его доме во Флориде – резиденции Мар-а-Лаго.

Поздно вечером в понедельник Трамп написал на странице своей социальной сети Truth Social, что публикация письменных показаний будет отвечать интересам прозрачности, и что его резиденцию «шокирующе взломали».

В своём посте он также отметил: «Невозможно оправдать неожиданный рейд в Мар-а-Лаго, в доме 45-го президента Соединённых Штатов, с участием очень большого числа вооружённых агентов ФБР и Министерства юстиции».

45-й президент также призвал судью, ведущего дело, отказаться от участия в нём.

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Его призыв опубликовать показания под присягой прозвучал после того, как 15 августа администрация президента Джо Байдена обратилась в федеральный суд с просьбой скрыть их от общественности, заявив, что их публикация «нанесёт непоправимый ущерб уголовному расследованию».

В понедельник Трамп заявил, что ФБР во время рейда забрало три его паспорта. Он назвал это «политическими нападками невиданного в США масштаба». Обычно паспорта изымаются только в том случае, если следователи считают, что человек может сбежать.

Тем временем несколько партий и СМИ также подали ходатайства о немедленном обнародовании письменных показаний, которые стали основанием для ордера, а также других материалов, касающихся обыска.

Как предполагается, в резиденции Трампа изъяли якобы секретные и совершенно секретные материалы, которые могут храниться только в государственных учреждениях.

При этом адвокаты экс-президента говорят, что Трамп имел право рассекретить их, прежде чем покинуть Белый дом, а также, что некоторые документы, попавшие в руки ФБР, уже были рассекречены.

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