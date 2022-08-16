Трамп призывает обнародовать показания, которые позволили провести рейд в его резиденции

Бывший президент Дональд Трамп призвал немедленно обнародовать неотредактированные показания под присягой, которые позволили выдать ордер на..
Дата загрузки: 2022-08-16
Поздно вечером в понедельник Трамп написал на странице своей социальной сети Truth Social, что публикация письменных показаний будет отвечать интересам прозрачности, и что его резиденцию «шокирующе взломали».
В своём посте он также отметил: «Невозможно оправдать неожиданный рейд в Мар-а-Лаго, в доме 45-го президента Соединённых Штатов, с участием очень большого числа вооружённых агентов ФБР и Министерства юстиции».
45-й президент также призвал судью, ведущего дело, отказаться от участия в нём.
Его призыв опубликовать показания под присягой прозвучал после того, как 15 августа администрация президента Джо Байдена обратилась в федеральный суд с просьбой скрыть их от общественности, заявив, что их публикация «нанесёт непоправимый ущерб уголовному расследованию».
В понедельник Трамп заявил, что ФБР во время рейда забрало три его паспорта. Он назвал это «политическими нападками невиданного в США масштаба». Обычно паспорта изымаются только в том случае, если следователи считают, что человек может сбежать.
Тем временем несколько партий и СМИ также подали ходатайства о немедленном обнародовании письменных показаний, которые стали основанием для ордера, а также других материалов, касающихся обыска.
Как предполагается, в резиденции Трампа изъяли якобы секретные и совершенно секретные материалы, которые могут храниться только в государственных учреждениях.
При этом адвокаты экс-президента говорят, что Трамп имел право рассекретить их, прежде чем покинуть Белый дом, а также, что некоторые документы, попавшие в руки ФБР, уже были рассекречены.
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