По всему миру прошли акции в поддержку Фалуньгун

Это шествие в память о тех, кто погиб в Китае за свою веру. Ровно 23 года..

Это шествие в память о тех, кто погиб в Китае за свою веру. Ровно 23 года назад китайская компартия начала репрессии приверженцев мирной медитативной практики Фалуньгун.

Те, кто смог покинуть Китай, теперь могут поведать миру, что пережили они и члены их семей.

[Тиффани Джан, практикующая Фалуньгун]:

«Полицейские несколько раз приходили ко мне домой. Они хотели арестовать мою маму. Они также хотели узнать, где находится моя бабушка. Каждый раз, когда я слышала стук в дверь, я боялась, что за дверью – полицейские».

Тиффани Джан говорит, что её мать в последний раз отправили в так называемый центр перевоспитания в 2018 году. Сама Тиффани уехала за границу и продолжает заниматься Фалуньгун.

[Тиффани Джан, практикующая Фалуньгун]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Подобные акции проводят по всему миру каждый год 20 июля. Именно в этот день в 1999 году власти Китая начали гонения. В результате десятки миллионов людей потеряли работу, подверглись пыткам и погибли в тюрьмах и трудовых лагерях. Репрессии продолжаются и сегодня.

[Энни Бояджян, вице-президент Freedom House]:

«У нас не должно быть повода здесь стоять, но мы снова здесь и снова призываем власти Китая прекратить репрессии практикующих Фалуньгун и других верующих в Китае».

Сами приверженцы Фалуньгун планируют информировать людей о происходящем в Китае до тех пор, пока репрессии не закончатся.

[Кэролайн Бросси Йейтс, спикер Ассоциации Фалунь Дафа Великобритании]:

«Жизни миллионов, десятков миллионов людей, семей были разрушены по воле китайской компартии. Мы здесь, поскольку репрессии продолжаются. И мы не отступим, пока они не прекратятся».

На этих фотографиях – жертвы репрессий. Правозащитники отмечают, что число погибших от пыток и преследований в Китае исчисляется десятками, если не сотнями тысяч. Также поступают свидетельства того, что в стране у узников совести продолжают насильственно извлекать органы. И главным источником таких органов остаются приверженцы Фалуньгун.

Фалуньгун – это система совершенствования души и тела. Она включает пять комплексов плавных медитативных упражнений и основана на принципах Истина, Доброта и Терпение. На момент начала репрессий в 1999 году Фалуньгун занимался каждый двенадцатый китаец.

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