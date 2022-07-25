На Лесбосе горят леса: людей эвакуируют

Сотни людей эвакуировали из трёх деревень на греческом острове Лесбос, где бушуют лесные пожары. Несколько туристов..
Дата загрузки: 2022-07-25
Сотни людей эвакуировали из трёх деревень на греческом острове Лесбос, где бушуют лесные пожары. Несколько туристов и жителей острова оказались в огненной ловушке на пляже. Их спасли сотрудники береговой охраны и волонтёры.
[турист из Австралии]:
«Мы с братом подплыли на лодке. Старались помочь, чем могли. Нашли нескольких человек, застрявших на пляже, и отвезли их к береговой охране».
На популярном песчаном пляже Ватера сгорели шезлонги и деревянные настилы, а также торговые строения.
[Агамемнон Авестис, владелец бара]:
«Сейчас разгар туристического сезона. Мы надеялись хорошо заработать в этом году. Все вложили немного больше. В моём баре был сделан ремонт, поэтому теперь мне немного грустно».
На Лесбосе также сгорело несколько домов, пострадал один пожарный.
Жителей одной деревни эвакуировали на полуострове Пелопоннес. Там огонь подобрался к жилым строениям.
На северо-востоке Греции горит лесной парк «Дадья-Лефкими-Суфлион». Огонь тушат с земли и воздуха. Пожарным мешает сильный дым. В заповеднике обитают более 60 видов млекопитающих и 200 видов птиц, включая хищных. Также встречаются редкие растения.
В Греции, как и в других регионах Европы, установилась сильная жара. Температура превышает 40 градусов. Каждый день в стране вспыхивают десятки природных пожаров. Согласно прогнозам, жаркая погода простоит не менее недели.
В прошлом году Греция пережила самую сильную жару за последние 30 лет. Пожары уничтожили 120 тысяч гектаров лесов по всей стране.
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