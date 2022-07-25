На Лесбосе горят леса: людей эвакуируют

Сотни людей эвакуировали из трёх деревень на греческом острове Лесбос, где бушуют лесные пожары. Несколько туристов..

Сотни людей эвакуировали из трёх деревень на греческом острове Лесбос, где бушуют лесные пожары. Несколько туристов и жителей острова оказались в огненной ловушке на пляже. Их спасли сотрудники береговой охраны и волонтёры.

[турист из Австралии]:

«Мы с братом подплыли на лодке. Старались помочь, чем могли. Нашли нескольких человек, застрявших на пляже, и отвезли их к береговой охране».

На популярном песчаном пляже Ватера сгорели шезлонги и деревянные настилы, а также торговые строения.

[Агамемнон Авестис, владелец бара]:

«Сейчас разгар туристического сезона. Мы надеялись хорошо заработать в этом году. Все вложили немного больше. В моём баре был сделан ремонт, поэтому теперь мне немного грустно».

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На Лесбосе также сгорело несколько домов, пострадал один пожарный.

Жителей одной деревни эвакуировали на полуострове Пелопоннес. Там огонь подобрался к жилым строениям.

На северо-востоке Греции горит лесной парк «Дадья-Лефкими-Суфлион». Огонь тушат с земли и воздуха. Пожарным мешает сильный дым. В заповеднике обитают более 60 видов млекопитающих и 200 видов птиц, включая хищных. Также встречаются редкие растения.

В Греции, как и в других регионах Европы, установилась сильная жара. Температура превышает 40 градусов. Каждый день в стране вспыхивают десятки природных пожаров. Согласно прогнозам, жаркая погода простоит не менее недели.

В прошлом году Греция пережила самую сильную жару за последние 30 лет. Пожары уничтожили 120 тысяч гектаров лесов по всей стране.

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