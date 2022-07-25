Победителем «Тур де Франс» стал датчанин Йонас Вингегор

На Елисейских полях в Париже финишируют участники многодневной велогонки «Тур де Франс». В этом году побеждает..
Дата загрузки: 2022-07-25
На Елисейских полях в Париже финишируют участники многодневной велогонки «Тур де Франс». В этом году побеждает датских спортсмен Йонас Вингегор. Его результат – 79 часов 33 минуты 20 секунд. Общая длина дистанции – 3328 километров.
[болельщик из Дании]:
«Я приехал отпраздновать победу датчанина Йонаса Вингегора. Он добился фантастического результата, обошёл всех. Он ещё молод, и мы надеемся на его победу и в следующем году».
На втором месте – словенский спортсмен Тадей Погачар. Он был победителем двух предыдущих знаменитых велогонок. Третье место занял британец Герайнт Томас – победитель «Тур де Франс» 2018 года.
Велогонка прошла в 109-й раз. В этом году маршрут пролегал по территориям Дании, Бельгии, Швейцарии и Франции.
«Тур де Франс» – самая известная и престижная велогонка в мире. Она состоит из 21 этапа. Каждый длится день. Победитель соревнований получает приз в сумме 450 тысяч евро.
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