Победителем «Тур де Франс» стал датчанин Йонас Вингегор

На Елисейских полях в Париже финишируют участники многодневной велогонки «Тур де Франс». В этом году побеждает..

На Елисейских полях в Париже финишируют участники многодневной велогонки «Тур де Франс». В этом году побеждает датских спортсмен Йонас Вингегор. Его результат – 79 часов 33 минуты 20 секунд. Общая длина дистанции – 3328 километров.

[болельщик из Дании]:

«Я приехал отпраздновать победу датчанина Йонаса Вингегора. Он добился фантастического результата, обошёл всех. Он ещё молод, и мы надеемся на его победу и в следующем году».

На втором месте – словенский спортсмен Тадей Погачар. Он был победителем двух предыдущих знаменитых велогонок. Третье место занял британец Герайнт Томас – победитель «Тур де Франс» 2018 года.

Велогонка прошла в 109-й раз. В этом году маршрут пролегал по территориям Дании, Бельгии, Швейцарии и Франции.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Тур де Франс» – самая известная и престижная велогонка в мире. Она состоит из 21 этапа. Каждый длится день. Победитель соревнований получает приз в сумме 450 тысяч евро.

Короткая ссылка на эту страницу: