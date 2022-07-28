Идти в жару по джунглям – занятие утомительное. Но эти туристы готовы потерпеть. Наградой станет встреча..

Уникальные встречи с редкими гориллами устраивают в заповеднике в Уганде

Идти в жару по джунглям – занятие утомительное. Но эти туристы готовы потерпеть. Наградой станет встреча с горными гориллами, которых в Уганде всего тысяча. И примерно половина обитает здесь, в заповеднике Бвинди.

Подойти на близкое расстояние к этим редким животным можно только благодаря многолетней работе рейнджеров. Они находят семейство горилл и долгое время держатся рядом. Сначала животные прогоняют людей, иногда нападают. Потом постепенно привыкают, поскольку не чувствуют опасности. Процесс длится два-три года.

[Уилбер Тумвесигай, рейнджер]:

«Увидеть горилл очень легко, они запросто подпускают человека. Мы контактировали с большинством семейств так долго, что они привыкли к людям».

Поиск семейства горилл может занять несколько часов. Потом туристам даётся час, чтобы понаблюдать за животными. Ближе, чем на десять метров, подходить нельзя. Гориллы могут заразиться от людей инфекционными болезнями.

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Некоторые путешественники приезжают сюда уже не первый раз.

[Джим Кейр, турист]:

«Можно подумать, что встреча с гориллами будет такой же, как с любым другим животным – с шимпанзе или львом. Но это не так. В гориллах есть что-то совершенно особенное, что просто невозможно описать словами».

Первое семейство горилл рейнджеры приучили к близости человека в 93-м году. Лицензия стоила 300 долларов. Сейчас таких семейств – 23. Лицензия на приручение каждого обошлась в 700 долларов.

Развитие туризма важно не только для заповедника. Местные жители также получают доход. Эта танцевальная группа выступает каждое утро перед экскурсией. Кроме того, угандийцы продают сувениры ручной работы.

Горные гориллы – подвид восточных горилл, занесённых в Красную книгу. В 80-х годах он почти исчез. Сейчас в дикой природе насчитывается 1600 горных горилл. Они живут только в трёх странах – Уганде, Руанде и Демократической Республике Конго.

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