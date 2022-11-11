Как бегун спас домашних питомцев от пожара

Пол Мерфи совершал пробежку мимо дома семьи Полито и увидел пламя. Он позвонил в домофон и сказал о пожаре. В ответ прозвучало сообщение, что в доме никого нет.





Однако хозяйка Кортни Полито получила звонок на смартфон. «Здравствуйте. Верхняя часть вашего дома дымится», – сказал Пол. Кортни ответила, увидев взволнованного мужчину перед домом.



Она услышала, что сработала сигнализация, и сразу сказала мужчине дверной код, чтобы он мог попасть внутрь. В доме остались две таксы, кролик и кошка. Женщина попросила Пола спасти питомцев.



Набрав код, мужчина открыл дверь. На него повалил дым. Он быстро вошёл внутрь. Ему пришлось два раза возвращаться в горящий дом, чтобы забрать животных. Все были живы.

Пожарные быстро приехали благодаря сообщению Пола. Огонь не распространился дальше гаража. Пострадала машина. От дыма почернели вещи в доме. По мнению пожарных, дом сгорел бы за десять минут, если бы Пол не поднял тревогу.



«Я хочу сказать Полу большое спасибо. Вся наша семья ему благодарна. Для моих детей и мужа потерять домашних питомцев, не говоря уже о доме, было бы невосполнимой утратой», – сказала Кортни.