ЧМ-2022: Бразилия и Португалия обыграли соперников

[Гильерме Родригес, болельщик сборной Бразилии]:

«Потрясающий матч! Бразилия сыграла очень хорошо. Я абсолютно уверен, что мы финишируем первыми в группе на пути к нашей шестой победе на чемпионате мира».

Бразильские болельщики в прекрасном настроении покидают стадион «Лусаил» в Катаре. Дубль нападающего Ришарлисона принёс победу главному фавориту Кубка мира. Сборная Бразилии обыграла Сербию со счётом 2:0.

Ришарлисон забил на 62-й и на 73-й минутах. А на 79-й звезда сборной Неймар покинул поле из-за травмы лодыжки. Его дальнейшее участие в турнире пока под вопросом. Но даже это не портит настроения болельщикам.

[Алан Латиф, болельщик сборной Бразилии]:

«Не страшно, поскольку, думаю, Бразилия может победить без него. Мы играем очень хорошо. Я не волнуюсь».

Между тем сербские болельщики стараются поддержать свою сборную и надеются на победы в следующих матчах.

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[болельщик сборной Сербии]:

«Это была трудная игра. Мы не ждали, что точно выиграем, но надеялись на какую-нибудь неожиданность, как это было с Германией, проигравшей Японии. Саудовская Аравия тоже победила (Аргентину). Мы попытались. Но давайте посмотрим правде в глаза: Бразилия – это Бразилия».

Ещё один впечатляющий матч минувшего дня – между Ганой и Португалией. Европейская команда обыграла африканцев со счётом 3:2, но победа далась нелегко.

Главный игрок португальской сборной Криштиану Роналду забил мяч на 65-й минуте и стал первым футболистом, забившим голы на пяти чемпионатах мира. Ещё два мяча послали в ворота соперника Жоау Феликс и Рафаэл Леау.

[Оливия, болельщица сборной Португалии]:

«Нам пришлось страдать до конца, но это того стоило, потому что мы победили. Кроме того, Роналду побил ещё один мировой рекорд, первым забив на пяти чемпионатах мира».

В этот же день матч Уругвая и Южной Кореи завершился ничьей. А Швейцария победила Камерун со счётом 1:0.

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