Индустрия игрушек Индии процветает из-за сокращения китайского импорта

Индийская индустрия игрушек переживает бум. И всё благодаря тому, что страна ввела новые правила в отношении..

Индийская индустрия игрушек переживает бум. И всё благодаря тому, что страна ввела новые правила в отношении качества импортируемых товаров. После этого стали ввозить меньше игрушек из Китая.

Владельцы фабрик в Дели говорят, что теперь всё производят на месте.

[Випин Джавал, владелец SNNC Toys]:

«Раньше мы импортировали все эти игрушки из Китая и продавали их в Индии. Однако теперь мы начали местное производство».

Бюро индийских стандартов объявило о новых правилах торгового импорта игрушек в 2020 году. Китай их не соблюдал. В итоге Индия начала наращивать собственное производство, а также увеличила импорт в другие страны.

[Випин Джавал, владелец SNNC Toys]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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До августа 2020 года на Китай приходился большой процент импорта игрушек в Индию. Затем премьер-министр Нарендра Моди призвал к «ребрендингу индийской истории игрушек».

В итоге уже к 2021-му Индия начала экспортировать на 60% игрушек больше, чем в 2018.

Внутренний рынок тоже процветает. Игрушки в стране составляют значительную долю торговли, поскольку, к примеру, детей в возрасте до шести лет в Индии более 158 миллионов.

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