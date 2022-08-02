Сиамских близнецов со сросшимися головами разделили в Бразилии

В Бразилии провели уникальную операцию и разделили трёхлетних сиамских близнецов. Они были со сросшимися головами. Операция..

В Бразилии провели уникальную операцию и разделили трёхлетних сиамских близнецов. Они были со сросшимися головами. Операция длилась 27 часов.

Артур и Бернарду Лима родились в сельской местности на севере Бразилии в 2018 году. Они делили часть мозга и главной вены, по которой кровь возвращается к сердцу.

Перед операцией мальчики несколько месяцев провели в больнице Рио-де-Жанейро. Им делали анализы, МРТ и УЗИ. Врачи также готовились, используя технологию виртуальной реальности.

Всё это время их мать не находила себе места от волнения.

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[Одри Лима, мать сиамских близнецов]:

«В последние дни я была в отчаянии, не могла справиться с эмоциями». [Габриэль Муфарреж, нейрохирург]:

«Я поговорил с Одри и сказал ей, что, как я считаю, мы можем разделить близнецов. Я сказал ей: «Когда есть 1% вероятности, то должно быть 99% веры»».

После операции мальчики впервые смогли лечь лицом к лицу. Теперь начинаются полгода их реабилитации в больнице.

Артур и Бернардо – самые взрослые сиамские близнецы со слитым мозгом, которые были разделены.

Статистика показывает, что сиамские близнецы рождаются лишь в одном случае из 60 тысяч. И лишь 5% из них соединены головами.

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