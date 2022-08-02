Распечатку наоборот придумали в Израиле

Этот принтер не совсем обычный. Он распечатывает в обратную сторону. Другими словами, убирает с листа бумаги..

Этот принтер не совсем обычный. Он распечатывает в обратную сторону. Другими словами, убирает с листа бумаги всю краску.

Технологию разработала израильская компания Reep Technologies. Её цель – экономия природных ресурсов. Благодаря этой лазерной машине каждый лист бумаги можно повторно использовать до десяти раз.

[Барак Екутиели, глава Reep Technologies]:

«Депринтер очень похож на принтер, за исключением того, что он работает наоборот. Вы кладёте использованный лист в лоток, и начинается процесс обработки его лазером. В итоге вы получаете чистый лист, готовый к новой распечатке».

В компании говорят, что технология поможет значительно сократить потребление бумаги и, следовательно, сохранить деревья и помочь окружающей среде.

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Такую печать назвали циркулярной.

[Барак Екутиели, глава Reep Technologies]:

«Рынок циркулярной печати может охватить весь рынок принтеров в его нынешнем виде. Сегодня это линейная печать, а наша цель – полностью преобразовать эту сферу. Но сейчас мы нацелились на печать в офисах».

Производство бумаги требует не только вырубки лесов. В процессе также используют много воды и энергии. Впрочем, переработка в этой отрасли всё же существует. Так, в Европе повторно используется более 70% бумаги.

При этом, эксперты говорят, что депринтеры поступят в продажу, по меньшей мере, через пять лет.

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