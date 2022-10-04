Какое платье приготовила девушка к совершеннолетию

Мексиканка Ноэми Мендес готовилась отпраздновать совершеннолетие. В Мексике, странах Латинской Америки и Карибского бассейна девушки считаются совершеннолетними, когда им исполняется 15 лет. Праздник называется кинсеаньера.



Один из атрибутов – платье. Ноэми решила не покупать новое, а самостоятельно связать крючком. Она научилась этому мастерству два года назад. Девушка вязала игрушки и дарила их родственникам и друзьям.



К созданию платья она приступила за несколько месяцев до дня рождения. Бывали дни, когда девушка сомневалась, что справится. Мама поддерживала дочку. «Я верю, что ты сможешь. Но если по какой-то причине не получится, мы просто купим другое», – говорила мама.



Девушка проявила терпение и творческую фантазию. Получилось голубое платье с нашитыми вязаными цветами и бабочками. «Я вязала с перерывами. Самый длинный был два месяца. В общей сложности на работу ушло около четырёх месяцев», – рассказала девушка.



«Для меня – это особенное платье, – поделилась Ноэми. – Если у меня когда-нибудь будет ребёнок, отдам его дочке, если она захочет».



Выпускной вечер в школе у Ноэми через два года. Теперь она мечтает связать крючком платье для школьного бала.

Кинсеаньера – знаменует переход от подросткового возраста к взрослой жизни. Празднование сопровождается разными ритуалами. Один из них вручение туфель на каблуках – символ взрослой жизни.