Бары и рестораны в Испании вскоре будут обязаны бесплатно предлагать клиентам так называемые собачьи сумки. В..

«Собачьи сумки» будут предлагать в барах и ресторанах Испании

Бары и рестораны в Испании вскоре будут обязаны бесплатно предлагать клиентам так называемые собачьи сумки. В них можно будет забрать домой несъеденную еду.

Законопроект, как ожидается, вступит в действие с 1 января 2023 года. Он также потребует от всех предприятий пищевой цепочки разработать планы по сокращению пищевых отходов.

Ежегодно в стране выбрасывается 1400 тонн продуктов питания. Это 21 килограмм на человека со средней стоимостью – 250 евро.

При этом некоторые рестораны решили действовать уже сейчас.

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[Жуан Нугейр, официант]:

«Мы адаптировали меню так, чтобы готовить под определённое число клиентов. Это 15-20 человек каждый день. Избытка почти нет. Но тот, который остаётся, мы предлагаем по вечерам в качестве закусок к напиткам. При этом всегда можем завернуть еду с собой, если что-то остаётся».

Закон обяжет магазины и супермаркеты снижать цены на продукты по мере приближения конечного срока годности. Также им предложат жертвовать подобные товары продовольственным банкам.

Некоторые супермаркеты уже соблюдают будущий закон. Например, здесь на подобные товары действуют скидки. Также такие продукты могут подарить работникам или постоянным клиентам.

По истечении срока годности закон будет рекомендовать пускать продукты в пищу животным или на производство удобрений и биотоплива.

Если рестораны, бары и супермаркеты не будут выполнять требований, им грозят штрафы до 60 тысяч евро. А если нарушение зафиксируют повторно, то сумма возрастёт до 500 тысяч.

По данным ООН, во всём мире выбрасывают треть производимых продуктов питания.

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