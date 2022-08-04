Эту ночь бразильский бездомный Жилсон проведёт в тепле и со спокойным сердцем. В приют его пустили..

В Бразилии в приют для бездомных стали пускать и собак

[Жилсон Машаду де Лима, бездомный]:

«Это хорошо. Я рад за собак. Если бы меня не пустили с ними в приют, я остался бы спать на улице».

Эту ночь бразильский бездомный Жилсон проведёт в тепле и со спокойным сердцем. В приют его пустили вместе с двумя собаками. Такое нововведение появилось в городе Каноас.

Приют в школьном спортивном зале открыли городские власти. В Бразилии сейчас зима, и ночи прохладные. Поскольку бездомные не хотят бросать своих питомцев за порогом, их решили пускать вместе.

[Фабиани Томаси Борба, защитница животных]:

«Здесь животных избавляют от паразитов и вакцинируют. Если они не стерилизованы, то забирают на операцию».

В приюте 150 мест. Бездомным выдают гигиенические принадлежности. Также их кормят завтраком и ужином.

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