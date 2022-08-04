В Бразилии в приют для бездомных стали пускать и собак

Эту ночь бразильский бездомный Жилсон проведёт в тепле и со спокойным сердцем. В приют его пустили..
Дата загрузки: 2022-08-04
[Жилсон Машаду де Лима, бездомный]:
«Это хорошо. Я рад за собак. Если бы меня не пустили с ними в приют, я остался бы спать на улице».
Приют в школьном спортивном зале открыли городские власти. В Бразилии сейчас зима, и ночи прохладные. Поскольку бездомные не хотят бросать своих питомцев за порогом, их решили пускать вместе.
[Фабиани Томаси Борба, защитница животных]:
«Здесь животных избавляют от паразитов и вакцинируют. Если они не стерилизованы, то забирают на операцию».
В приюте 150 мест. Бездомным выдают гигиенические принадлежности. Также их кормят завтраком и ужином.
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