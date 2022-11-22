В Индонезии разбирают завалы после землетрясения

Индонезийские спасатели работают не покладая рук. Ещё есть надежда найти выживших после землетрясения, которое произошло в..

Индонезийские спасатели работают не покладая рук. Ещё есть надежда найти выживших после землетрясения, которое произошло в провинции Западная Ява. В некоторых районах подземные толчки спровоцировали оползни.

[житель Чианджура]:

«Если бы было только землетрясение, то дома бы просто разрушились. Но из-за оползня всё ещё хуже. В этом жилом квартале было восемь домов – все их засыпало и снесло».

В целом сообщается о 162 погибших. Среди жертв много детей. Ещё более 300 человек пострадали. Власти говорят, что число погибших, скорее всего, продолжит расти. До некоторых отдалённых районов спасатели ещё не добрались.

[житель Чианджура]:

«Там жила вся моя семья – мой дядя, младший брат, их дома вон там. Дома старшего и младшего братьев рухнули. Дома, которые вы видите отсюда – это мой и моего дяди. Только часть устояла, другая повреждена. Шестерых моих родственников ещё не нашли – троих взрослых и троих детей».

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Землетрясение было силой 5,6 балла. Очаг залегал на небольшой глубине, рядом с городом Чианджур. Толчки сильно ощущались и в столице Джакарте, до которой 75 километров.

По данным властей Индонезии, повреждено не менее 2200 зданий. Более 5000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

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