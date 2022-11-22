В Индонезии разбирают завалы после землетрясения

Индонезийские спасатели работают не покладая рук. Ещё есть надежда найти выживших после землетрясения, которое произошло в..
Дата загрузки: 2022-11-22
Индонезийские спасатели работают не покладая рук. Ещё есть надежда найти выживших после землетрясения, которое произошло в провинции Западная Ява. В некоторых районах подземные толчки спровоцировали оползни.
[житель Чианджура]:
«Если бы было только землетрясение, то дома бы просто разрушились. Но из-за оползня всё ещё хуже. В этом жилом квартале было восемь домов – все их засыпало и снесло».
В целом сообщается о 162 погибших. Среди жертв много детей. Ещё более 300 человек пострадали. Власти говорят, что число погибших, скорее всего, продолжит расти. До некоторых отдалённых районов спасатели ещё не добрались.
[житель Чианджура]:
«Там жила вся моя семья – мой дядя, младший брат, их дома вон там. Дома старшего и младшего братьев рухнули. Дома, которые вы видите отсюда – это мой и моего дяди. Только часть устояла, другая повреждена. Шестерых моих родственников ещё не нашли – троих взрослых и троих детей».
Землетрясение было силой 5,6 балла. Очаг залегал на небольшой глубине, рядом с городом Чианджур. Толчки сильно ощущались и в столице Джакарте, до которой 75 километров.
По данным властей Индонезии, повреждено не менее 2200 зданий. Более 5000 человек были вынуждены покинуть свои дома.
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