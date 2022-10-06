Популяцию тигровых акул возле Мальдив изучат исследователи

Тигровые акулы – постоянные гости в водах Мальдивских островов. Некоторых можно увидеть в ста метрах от..

Тигровые акулы – постоянные гости в водах Мальдивских островов. Некоторых можно увидеть в ста метрах от побережья. Сюда давно приезжают бесстрашные туристы, которые готовы понаблюдать за хищниками с близкого расстояния.

Теперь же местной популяцией акул заинтересовались британские учёные. Совместно с правительством Республики они запустили миссию «Нектон Мальдивы». В рамках проекта будут исследовать жизнь тигровых акул.

[Мелисса Кристина Маркес, морской биолог]:

«Есть ли здесь какие-то конкретные места обитания, которые важны для их жизни? Есть ли определённое место для охоты? Где они встречаются и размножаются? Думаю, это ключевые вопросы».

Также учёные хотят узнать, есть ли рядом с Мальдивами место, где акулы растят потомство. Поскольку эти хищники запросто поедают своих сородичей, то самки на время рождения детёнышей теряют аппетит. Они также охраняют молодняк от самцов.

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Исследователям помогают местные дайверы.

[Ахмед Инах, владелец школы дайвинга]:

«Мы идентифицировали более 200 тигровых акул. Насколько нам известно, это самая здоровая популяция в мире».

Учёные полагают, что рядом с Мальдивами обитает 500 тигровых акул. Одна из крупнейших популяций в мире. Исследователи хотят понять, чем их привлекает эта местность.

Тигровые акулы вырастают до пяти метров и могут весить более тонны. Они находятся на вершине пищевой цепочки и, случается, нападают даже на китов. Эти рыбы всеядны. Не брезгуют падалью и проглатывают даже мусор.

[Мелисса Кристина Маркес, морской биолог]:

«У тигровых акул есть прозвище – «Морская помойка». Они не очень разборчивы в еде».

Считается, что тигровые акулы могут погружаться на глубину до тысячи метров. На такое же расстояние опустятся исследователи в батискафе. Они возьмут пробы воды, снимут на видео морских обитателей и растения, а также составят карту морского дна.

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