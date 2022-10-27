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«Охота» за тыквой: как британцы готовятся к Хэллоуину

«Охота» за тыквой: как британцы готовятся к Хэллоуину

В преддверии Хэллоуина британцы устраивают «охоту» за тыквами. На это фермерское поле в Эссексе приезжают целыми..

Дата загрузки: 2022-10-27

«Охота» за тыквой: как британцы готовятся к Хэллоуину
В преддверии Хэллоуина британцы устраивают «охоту» за тыквами. На это фермерское поле в Эссексе приезжают целыми семьями. За небольшую плату людям разрешают гулять здесь хоть весь день, выбирая подходящий плод.

[Эмили Френч, фермер]:
«Прошлое лето было пасмурным, и тыквы не успели созреть. В этом году они выглядят изумительно – яркие и оранжевые. Кожура у них уже твёрдая. Урожай очень хороший».

Ферма открывается для гостей каждую осень вот уже семь лет. Многие приезжают не в первый раз.

[гость фермы]:
«Это похоже на маленькое приключение – не то, что поход в супермаркет, куда может прийти любой. Но и сюда может приехать каждый, чтобы погулять, выпить кофе, повеселиться и поискать самую лучшую тыкву».

Вскоре трофеи, добытые гостями, станут атрибутом Хэллоуина. К празднику принято делать тыквенный фонарь, или светильник Джека. Считается, что он отгоняет злых духов. Традиция уходит корнями в культуру древних кельтов Ирландии и Шотландии. Праздник отмечают 31 октября.
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