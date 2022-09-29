Холера распространяется в Сирии на фоне гражданской войны

От холеры в Сирии умерло уже около 30 человек. И это только подтверждённые случаи. В целом..
Дата загрузки: 2022-09-29
В наибольшей опасности – вынужденные переселенцы. Они живут в палаточных лагерях без водопровода и канализации.
[жительница лагеря для переселенцев]:
«Мы умрём прежде, чем ситуация улучшится. Мы и так умираем. Хотим есть и пить и не жалуемся. Но терпеть уже невозможно. Нас одолевают крысы и мыши».
Вспышка началась на северо-востоке Сирии в деревне на берегу Евфрата. Потом перекинулась на западные территории.
[Джаван Мустафа, представитель системы здравоохранения]:
«Наблюдается медленный рост числа случаев заболевания. Это не превратилось в неконтролируемую эпидемию».
Между тем больницы заполняются новыми пациентами. Причём из-за войны не работает более половины медицинских учреждений. Анализы могут делать не во всех клиниках. Так, на северо-востоке страны зафиксировано 4350 случаев с подозрением на холеру, но подтвердить смогли только 100.
[Антар Сино, врач]:
«Симптомы у пациентов такие же, как при холере, но для нас это лишь подозрение на инфекцию. Лечение всё же назначаем, как при этой болезни. Лабораторный анализ очень важен, но его нет, и мы не можем подтвердить диагноз».
Холера – опасное инфекционное заболевание. Сопровождается рвотой и диареей. Это приводит к быстрому обезвоживанию организма, из-за чего смерть может наступить в течение нескольких часов.
Международные гуманитарные организации уже увеличили объёмы поставки чистой воды для сирийцев, где распространяется инфекция. Также проводятся информационные кампании. Людям объясняют, как распространяется болезнь и какие у неё симптомы.
Война в Сирии продолжается уже 11 лет. Миллионы стали беженцами и переселенцами.
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