Холера распространяется в Сирии на фоне гражданской войны

От холеры в Сирии умерло уже около 30 человек. И это только подтверждённые случаи. В целом..

От холеры в Сирии умерло уже около 30 человек. И это только подтверждённые случаи. В целом по стране зарегистрировано не менее 2000 случаев заражения. Причём на территориях всех сторон, участвующих в гражданской войне.

В наибольшей опасности – вынужденные переселенцы. Они живут в палаточных лагерях без водопровода и канализации.

[жительница лагеря для переселенцев]:

«Мы умрём прежде, чем ситуация улучшится. Мы и так умираем. Хотим есть и пить и не жалуемся. Но терпеть уже невозможно. Нас одолевают крысы и мыши».

Вспышка началась на северо-востоке Сирии в деревне на берегу Евфрата. Потом перекинулась на западные территории.

[Джаван Мустафа, представитель системы здравоохранения]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Между тем больницы заполняются новыми пациентами. Причём из-за войны не работает более половины медицинских учреждений. Анализы могут делать не во всех клиниках. Так, на северо-востоке страны зафиксировано 4350 случаев с подозрением на холеру, но подтвердить смогли только 100.

[Антар Сино, врач]:

«Симптомы у пациентов такие же, как при холере, но для нас это лишь подозрение на инфекцию. Лечение всё же назначаем, как при этой болезни. Лабораторный анализ очень важен, но его нет, и мы не можем подтвердить диагноз».

Холера – опасное инфекционное заболевание. Сопровождается рвотой и диареей. Это приводит к быстрому обезвоживанию организма, из-за чего смерть может наступить в течение нескольких часов.

Международные гуманитарные организации уже увеличили объёмы поставки чистой воды для сирийцев, где распространяется инфекция. Также проводятся информационные кампании. Людям объясняют, как распространяется болезнь и какие у неё симптомы.

Война в Сирии продолжается уже 11 лет. Миллионы стали беженцами и переселенцами.

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