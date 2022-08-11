Северная Корея объявила, что победила COVID

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что его страна победила коронавирус. Об этом он сказал на..

[Ким Чен Ын, лидер КНДР]:

«Торжественно объявляю о победе над проникшим на нашу территорию новым коронавирусом в рамках максимально экстренной противовирусной кампании. Мы защитили жизни и здоровье людей».

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что его страна победила коронавирус. Об этом он сказал на заседании с тысячами чиновников, которые находились в закрытом помещении без масок. По его распоряжению отменили максимально строгие ограничения, наложенные в мае.

При этом сестра северокорейского лидера поклялась «смертельно отомстить» Южной Корее, которую Север обвиняет в этой вспышке. Кроме того, она сказала, что у Ким Чен Ына также была температура. Это первое указание на то, что он, вероятно, переболел COVID.

Изначально руководство Северной Кореи долго отказывалось признать, что коронавирус попал на территорию государства. Оно лишь полностью закрыло границы. Впервые вспышку признали только в мае 2022-го, спустя два года пандемии.

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После этого Ким Чен Ын объявил максимально жёсткий карантин. А местные органы здравоохранения сообщили, что в стране распространяется особо заразный штамм омикрон. При этом аналитики выразили опасение, что больницы страны не смогут справиться с давлением.

Сколько заболевших Северная Корея тоже не сообщала. Признала лишь, что заболевшие есть. Единственная статистика, которая поступила из КНДР, – число пациентов с температурой. С мая по июль цифра достигла четырёх миллионов 770 тысяч. При этом с 29 июля сообщений о новых случаях коронавируса больше не было.

Пхеньян объявил о победе над вирусом, несмотря на то, что в стране не проводилась кампания по вакцинации. Власти утверждают, что остановили COVID благодаря изоляции граждан и применению противовирусных препаратов.

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