Как в Южной Корее спасают производство кимчхи

Южнокорейцы буквально не могут жить без кимчхи. Это национальное блюдо из пекинской капусты едят и в..

Южнокорейцы буквально не могут жить без кимчхи. Это национальное блюдо из пекинской капусты едят и в будни, и в праздники. Оно уже давно считается символом страны. А в последние годы становится популярнее и за рубежом.

Теперь власти намерены построить два огромных склада для пекинской капусты, которую будут закупать в больших объёмах. Так хотят избежать кризиса на рынке пищевых продуктов. Ангары планируют завершить к 2025 году.

В последнее время южнокорейские производители кимчхи сталкиваются с трудностями из-за перебоев в поставках. Пекинскую капусту теперь сложнее выращивать, поскольку весной и летом ночи стали холоднее, чем раньше.

[Ан Ик Чин, глава компании Cheongone Organic]:

«Раньше мы делали 15 тонн (кимчхи) в день, но сейчас делаем только десять и даже меньше».

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Компании вынуждены закупать более дешёвую некачественную капусту. При этом приходится повышать цены на готовую продукцию, иначе бизнес развалится. В прошлом году 500 из 1000 производителей кимчхи либо закрыли предприятия, либо ничего не заработали.

Впрочем, цены повышаются и на отдельные ингредиенты, которые входят в состав кимчхи. Поэтому в магазинах на 20% выросли продажи готового блюда.

[покупательница]:

«Обычно я сама готовлю кимчхи, но отдельные продукты сильно подорожали. Теперь нет разницы, делать самому или купить готовое блюдо».

Бизнесу также мешают китайские конкуренты, у которых нет проблем с пекинской капустой. При этом они продают кимчхи в три раза дешевле, чем местные производители.

Новые склады должны помочь южнокорейцам сохранить производство. В два хранилища будет вмещаться десять тысяч тонн пекинской капусты. Там же разместят оборудование для производства кимчхи. За день можно будет делать 50 тонн продукта.

Если проект окажется успешным, то правительство построит ещё несколько складов.

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