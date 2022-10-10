КНДР заявила об имитации ядерного удара по Южной Корее

Северная Корея заявила, что серия недавних ракетных испытаний призвана имитировать удар по южному соседу тактическим ядерным оружием.

Согласно заявлению северокорейского Центрального телеграфного агентства, это предупреждение после крупномасштабных военно-морских учений южнокорейских и американских сил.

Сообщается, что Ким Чен Ын последние две недели руководил учениями ядерных тактических оперативных подразделений. Они использовали баллистические ракеты с имитацией ядерных боеголовок.

Агентство заявило, что в ходе испытаний отрабатывали нанесение ударов по объектам военного командования на юге, а также по основным портам и аэропортам. Оно также привело слова Ким Чен Ына: «Несмотря на то, что противник продолжает говорить о диалоге и переговорах, нам не о чем говорить и мы не чувствуем в этом необходимости».

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В воскресенье Северная Корея запустила ещё две баллистические ракеты. Об этом сообщили Сеул и Токио. Таким образом, с 25 сентября страна произвела уже семь запусков.

При этом недавно США и Южная Корея провели совместные военно-морские учения с участием американского авианосца.

По словам американских и южнокорейских официальных лиц, есть признаки того, что Север может вскоре произвести испытание ядерной бомбы в подземных тоннелях. Речь о полигоне, который официально был закрыт в 2018 году.

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