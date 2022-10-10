КНДР заявила об имитации ядерного удара по Южной Корее

Северная Корея заявила, что серия недавних ракетных испытаний призвана имитировать удар по южному соседу тактическим ядерным..
Дата загрузки: 2022-10-11
Согласно заявлению северокорейского Центрального телеграфного агентства, это предупреждение после крупномасштабных военно-морских учений южнокорейских и американских сил.
Сообщается, что Ким Чен Ын последние две недели руководил учениями ядерных тактических оперативных подразделений. Они использовали баллистические ракеты с имитацией ядерных боеголовок.
Агентство заявило, что в ходе испытаний отрабатывали нанесение ударов по объектам военного командования на юге, а также по основным портам и аэропортам. Оно также привело слова Ким Чен Ына: «Несмотря на то, что противник продолжает говорить о диалоге и переговорах, нам не о чем говорить и мы не чувствуем в этом необходимости».
В воскресенье Северная Корея запустила ещё две баллистические ракеты. Об этом сообщили Сеул и Токио. Таким образом, с 25 сентября страна произвела уже семь запусков.
При этом недавно США и Южная Корея провели совместные военно-морские учения с участием американского авианосца.
По словам американских и южнокорейских официальных лиц, есть признаки того, что Север может вскоре произвести испытание ядерной бомбы в подземных тоннелях. Речь о полигоне, который официально был закрыт в 2018 году.
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