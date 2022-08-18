Ушедшие из России западные компании пытаются защитить свои бренды

Многие известные западные компании, такие как Coca-Cola, покинули Россию. И некоторые из них уже вынуждены защищать..

Многие известные западные компании, такие как Coca-Cola, покинули Россию. И некоторые из них уже вынуждены защищать свои права на интеллектуальную собственность.

Так, например, когда McDonald’s закрылся, его золотые арки продолжали использовать в некоторых заведениях, работающих по франшизе. Также в них продавали флагманский гамбургер «Биг Мак».

Coca-Cola впервые обратилась в суд прошлой осенью с жалобой на компанию «Черноголовка». Та запустила линейку продуктов под торговой маркой Fantola. В американской компании считают, что это название очень похоже на бренд Fanta. В декабре «Черноголовка» выиграла первый раунд патентного спора. А теперь у неё появилась ещё и марка «Кола».

Обычно власти разных стран не регистрируют товарные знаки, которые идентичны существующим брендам или очень похожи на них. Но в России весной этого года смягчили правила.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Теперь в числе тех, кто отстаивает права на интеллектуальную собственность, и немецкая компания сладостей Haribo. В июне она подала в государственные органы РФ уведомление о несогласии с заявкой на использование названия «Русский Харибо».

Также известно, что в Роспатенте запросили разрешение использовать изображение золотых арок на красной вывеске с надписью «Мамин борщ». Кроме того, поступила заявка на использование названия спортивного бренда New Balance кириллицей.

Ещё одна проблема – «серый» импорт. Так, российская компания «Пивоиндустрия» закупает напитки Coca-Cola в американских магазинах Costco и Walmart и продаёт в РФ. Руководство Coca-Cola пытается запретить это через суд.

Короткая ссылка на эту страницу: