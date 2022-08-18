fb pixel
Телеканал NTD

В Боливии пожарные спасли обгоревшего муравьеда

В Боливии пожарные спасли обгоревшего муравьеда

Боливийские пожарные спасли муравьеда, пострадавшего от огня. На него наткнулись случайно, когда тушили пламя в заповеднике..

Дата загрузки: 2022-08-18

В Боливии пожарные спасли обгоревшего муравьеда
Боливийские пожарные спасли муравьеда, пострадавшего от огня. На него наткнулись случайно, когда тушили пламя в заповеднике у озера Сукара в департаменте Санта-Крус.

Поймать животное оказалось непросто. Муравьед не знал, чего ожидать от людей, и защищался. В конце концов, его удалось унести в машину и отвезти в ветеринарную клинику.

[Уго Санчес, пожарный]:
«Он сильно пострадал, и ему очень больно. Поэтому мы привезли его в город, чтобы эти добрые люди о нём позаботились».

Пожары в заповеднике бушевали всю ночь. В общей сложности огонь выжег 14 гектаров земли.

Спасённый муравьед относится к виду тамандуа. Эти животные обитают в Южной Америке к востоку от Анд. Они ведут ночной образ жизни и половину времени проводят на деревьях. Питаются, в основном, муравьями и термитами.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...