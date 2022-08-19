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Кафе с бассейнами для собак работает в США

Кафе с бассейнами для собак работает в США

Вода, бассейны и полная свобода. Это кафе в Эсбери-Парк в США трижды в неделю открыто для..

Дата загрузки: 2022-08-19

Кафе с бассейнами для собак работает в США
Вода, бассейны и полная свобода. Это кафе в Эсбери-Парк в США трижды в неделю открыто для собак и их владельцев. Пока люди общаются и наслаждаются напитками на свежем воздухе, их питомцы резвятся, как могут.

[гость кафе]:
«Без этого кафе у нас бы ничего этого не было. Мой пёс не смог бы играть с другими собаками. А у нас не было бы такой хорошей возможности для интересного общения».

Кафе открыто для собак в течение трёх часов. За порядком следят специальные охранники. Они не допускают драк и других беспорядков.

[Дебби Делиса, владелица кафе]:
«В выходные к нам приводят более 300 собак за день. И всем им даётся свобода».

Входная плата с собакой – десять долларов. Собранные деньги идут на помощь зоозащитным организациям.
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