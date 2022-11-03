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Телеканал NTD

Как дом неожиданно стал собственностью женщины

Как дом неожиданно стал собственностью женщины
Как дом неожиданно стал собственностью женщины

Австралийка Джейн Сайнер 23 года назад искала жильё. Увидев объявление в газете о сдаче дома, поехала посмотреть. Дом ей сразу понравился. Домовладелец Джон Перретт сдал жильё за 200 долларов в неделю. Двор был пустым, и женщина решила посадить там цветы. С годами двор превратился в цветущий сад.

По словам Джейн, Джон Перретт был очень дружелюбным и щедрым. Мужчина работал в фармацевтической сфере и занимался благотворительностью.

Несколько лет назад у него диагностировали болезнь Паркинсона. После этого он переехал жить в дом престарелых. «Однажды он позвонил мне и сказал: «Я хочу, чтобы вы поговорили с моим адвокатом. Он сейчас здесь. Скажите ему, пожалуйста, своё полное имя. Я оставляю вам дом»», – вспоминает Джейн.
Женщина не могла поверить, думала, что ослышалась. Это решение домовладельца навсегда изменило жизнь Джейн. Теперь она смогла оставить работу на рынке и выйти на пенсию в 74 года.

Кроме того, Джон Перретт пожертвовал 19,6 миллиона долларов нефрологическому отделению Королевской мельбурнской больницы. Там ему тридцать лет назад пересадили почку. Она служила ему, пока он не скончался в возрасте 83 лет. В больнице планируют выпустить памятную доску с именем Джона Перретта.
Что касается Джейн, она каждый день благодарит его за доброту, говоря: «Спасибо, Джон».

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