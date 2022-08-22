Регби на плавучем поле устроили на Женевском озере

Необычные соревнования по регби устроили в Швейцарии. Они проходят на плавучем поле в Женевском озере. Игроки..

[участник соревнований]:

«Я здорово удивился, потому что поле очень скользкое. Удержаться на ногах немного сложнее, чем на земле, но в остальном очень весело. Вода замечательная». [участник соревнований]:

«Поле не очень устойчивое. Но, с другой стороны, сыграть с друзьями – это классно».

Необычные соревнования по регби устроили в Швейцарии. Они проходят на плавучем поле в Женевском озере. Игроки то и дело ныряют в воду: кто-то случайно, а кто-то намеренно.

В турнире участвуют более 20 мужских и женских команд. Каждый матч длится 14 минут. Чтобы забить мяч в ворота, нужно пролететь через них и нырнуть в воду. Размеры плавучего поля – 35 на 25 метров.

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Соревнования организовали в честь 50-летия регбийного клуба при Лозаннском университете. Мероприятие длилось три дня. Помимо состязаний, прошли бесплатные занятия для женщин, желающих научиться играть в регби.

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