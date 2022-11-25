Пациентке с холерой устанавливают капельницу в одной из больниц деловой столицы Малави. Она стала жертвой самой..

Холера в Малави: сильнейшая вспышка более чем за 10 лет

[Элида Фири, мать заболевшей]:

«Она не единственная. Её младшая сестра тоже была здесь, в этой палате, несколько дней назад. Могу подтвердить, что холера – серьёзное заболевание. Нужно принимать меры предосторожности».

Пациентке с холерой устанавливают капельницу в одной из больниц деловой столицы Малави. Она стала жертвой самой сильной вспышки этого заболевания в стране более чем за десятилетие.

В Малави есть несколько больниц, которые специализируются на лечении холеры. Сейчас заболевших привозят в большом количестве.

[Юнис Мселему, сотрудница больницы]:

«Мы знаем, что делать, но оборудования не хватает, нет медикаментов и ресурсов для работы. Это сложно».

Ещё больше усложняет ситуацию нехватку вакцин. Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что будут переходить на однократную дозу, хотя наиболее эффективной считается двойная.

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В одном из медицинских центров города людей учат, как принимать вакцину самостоятельно. Сотрудница медучреждения говорит, что из 32 пациентов с холерой, которые находятся здесь, ни один не был вакцинирован.

[Пилираны Ванджа, сотрудница больницы]:

«Это означает, что с теми, кто получил дозу, всё хорошо. Если больше людей вакцинируются, то число случаев можно будет сократить».

Холера уже распространилась во всех 29 регионах Малави. И что очень необычно, болезнь активно передаётся в сухой сезон. Обычно вспышки усиливаются, когда идут дожди и происходят наводнения.

Сезон дождей в стране вскоре должен начаться. А это означает, что заболевших станет ещё больше.

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