На стадионе футбольного клуба «Арема» в Маланге продолжают наводить порядок после трагических событий. «Арема» играла с..

Трагедия на футбольном матче в Индонезии: более 170 жертв

На стадионе футбольного клуба «Арема» в Маланге продолжают наводить порядок после трагических событий. «Арема» играла с ФК «Персибея» в рамках 11-го тура чемпионата Индонезии по футболу. После матча началась массовая потасовка. Погибло, по меньшей мере, 174 человека.

[выживший]:

«Я был так рад, что смог выйти со стадиона через ВИП-вход, но столько жертв – просто невообразимо». [Джамхури, координатор по поддержке ФК «Арема»]:

«Нам очень жаль. Давайте молиться за наших погибших братьев».

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Матч завершился победой «Персибеи» со счётом 3:2. Тысячи разъярённых болельщиков «Аремы» выбежали на поле. Футболистов успели увести, но фанаты вступили в противостояние с полицией. Та ответила дубинками и слезоточивым газом. В итоге на стадионе возникла паника, началась давка.

В близлежащие больницы доставили более 320 человек. Медики говорят, что большинство людей умерли от удушья.

[житель Джакарты]:

«Этого можно было избежать. Фанатам нужно быть менее фанатичными. Я также переживаю, что это повлияет на нашу национальную команду – их может наказать ФИФА или другие футбольные организации». [болельщик]:

«Честно говоря, я сделал выводы. Я, наверное, пока воздержусь от поддержки футбольного клуба «Арема»».

В память о погибших к стадиону несут цветы и свечи. Памятные мероприятия проходят и в столице Джакарте.

Власти обещают провести расследование. По словам министра безопасности Индонезии, на стадионе находилось на 7 тысяч человек больше, чем он вмещает по нормам безопасности.

Инцидент стал одним из самых смертоносных в истории футбола.

«Ареме» до конца сезона запретили проводить домашние матчи.

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