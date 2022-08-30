Шлем с воздухоочистителем продают в Индии

Этот мотоциклист едет по дорогам Нью-Дели, ничуть не беспокоясь о выхлопных газах. Его спасает защитный шлем..

Этот мотоциклист едет по дорогам Нью-Дели, ничуть не беспокоясь о выхлопных газах. Его спасает защитный шлем с воздухоочистителем. Он оснащён сменным фильтром и вентилятором, а также аккумуляторной батареей. Её хватает на шесть часов.

[житель Нью-Дели]:

«В этом шлеме совсем не чувствуешь грязного воздуха. Такое ощущение, что дышишь так же, как дома».

Шлем продают с 2019 года. Индийские разработчики говорят, что он стал первым в своём роде в мире. Шлем отфильтровывает 80% вредных частиц в воздухе.

[Амит Патхак, глава компании Shellios Technolabs]:

«Я обратил внимание на эту проблему в 2016 году, когда СМИ широко освещали загрязнение воздуха в Дели зимой».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

С середины декабря по февраль в Нью-Дели почти невозможно дышать. В это время к выхлопным газам прибавляется дым, поскольку фермеры жгут на полях солому. Создатели шлема хотят сберечь здоровье мотоциклистов.

[Амит Патхак, глава компании Shellios Technolabs]:

«Это огромный рынок. В Индии насчитывается более 200 миллионов двухколёсных транспортных средств, и каждый год их становится на 10% больше».

Шлем стоит 4500 рупий, или 56 долларов. Это в четыре раза дороже обычного шлема. Позволить себе такую покупку могут не все индийцы. К тому же шлем довольно тяжёлый.

Компания договорилась с крупным производителем выпустить новую модель из термопластичного материала, а не из стекловолокна. В результате шлем будет легче и, возможно, дешевле. Он должен поступить в продажу через несколько месяцев.

Изобретением индийской компании заинтересовались и другие азиатские страны, такие как Малайзия, Таиланд и Вьетнам.

Короткая ссылка на эту страницу: