Шлем с воздухоочистителем продают в Индии

Этот мотоциклист едет по дорогам Нью-Дели, ничуть не беспокоясь о выхлопных газах. Его спасает защитный шлем..
Дата загрузки: 2022-08-30
Этот мотоциклист едет по дорогам Нью-Дели, ничуть не беспокоясь о выхлопных газах. Его спасает защитный шлем с воздухоочистителем. Он оснащён сменным фильтром и вентилятором, а также аккумуляторной батареей. Её хватает на шесть часов.
[житель Нью-Дели]:
«В этом шлеме совсем не чувствуешь грязного воздуха. Такое ощущение, что дышишь так же, как дома».
Шлем продают с 2019 года. Индийские разработчики говорят, что он стал первым в своём роде в мире. Шлем отфильтровывает 80% вредных частиц в воздухе.
[Амит Патхак, глава компании Shellios Technolabs]:
«Я обратил внимание на эту проблему в 2016 году, когда СМИ широко освещали загрязнение воздуха в Дели зимой».
С середины декабря по февраль в Нью-Дели почти невозможно дышать. В это время к выхлопным газам прибавляется дым, поскольку фермеры жгут на полях солому. Создатели шлема хотят сберечь здоровье мотоциклистов.
[Амит Патхак, глава компании Shellios Technolabs]:
«Это огромный рынок. В Индии насчитывается более 200 миллионов двухколёсных транспортных средств, и каждый год их становится на 10% больше».
Шлем стоит 4500 рупий, или 56 долларов. Это в четыре раза дороже обычного шлема. Позволить себе такую покупку могут не все индийцы. К тому же шлем довольно тяжёлый.
Компания договорилась с крупным производителем выпустить новую модель из термопластичного материала, а не из стекловолокна. В результате шлем будет легче и, возможно, дешевле. Он должен поступить в продажу через несколько месяцев.
Изобретением индийской компании заинтересовались и другие азиатские страны, такие как Малайзия, Таиланд и Вьетнам.
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