Лев загрыз посетителя в зоопарке Аккры

Трагедия в зоопарке Аккры – столицы африканской страны Ганы. Здесь лев загрыз мужчину средних лет, когда..
Дата загрузки: 2022-08-30
Трагедия в зоопарке Аккры – столицы африканской страны Ганы. Здесь лев загрыз мужчину средних лет, когда тот перелез через забор в вольер.
Инцидент произошёл около полудня. Жертву обнаружил сотрудник зоопарка.
[Джон Аллотей, глава лесного хозяйства Ганы]:
«Во время обхода один из помощников управляющего заметил, что кто-то проник в вольер, и лев держит его за шею. Он сообщил руководству и в полицию. Полиция приехала, тело доставили в морг. Подтвердилось, что человек мёртв».
Руководство зоопарка уверяет, что никто из львов не сбежал – вольер остаётся безопасным, несмотря на незначительные повреждения.
[Джон Аллотей, глава лесного хозяйства Ганы]:
«Все львы на месте – самец, самка и два детёныша. Пока мы с вами сейчас говорим, они в своём вольере, никто не сбежал».
Мотивы погибшего до сих пор неизвестны.
[Бенито Овусу Био, замминистра природных ресурсов]:
«Зачем кому-то понадобилось лезть туда через забор с каким-то умыслом? Если хотите к львятам, так родители будут их защищать. Это предупреждение всем людям со скрытыми мотивами: не лазьте туда!»
Львы – главная достопримечательность зоопарка Аккры. Заграждения из усиленной сетки позволяют разглядывать их вблизи.
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