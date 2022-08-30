Лев загрыз посетителя в зоопарке Аккры

Трагедия в зоопарке Аккры – столицы африканской страны Ганы. Здесь лев загрыз мужчину средних лет, когда..

Трагедия в зоопарке Аккры – столицы африканской страны Ганы. Здесь лев загрыз мужчину средних лет, когда тот перелез через забор в вольер.

Инцидент произошёл около полудня. Жертву обнаружил сотрудник зоопарка.

[Джон Аллотей, глава лесного хозяйства Ганы]:

«Во время обхода один из помощников управляющего заметил, что кто-то проник в вольер, и лев держит его за шею. Он сообщил руководству и в полицию. Полиция приехала, тело доставили в морг. Подтвердилось, что человек мёртв».

Руководство зоопарка уверяет, что никто из львов не сбежал – вольер остаётся безопасным, несмотря на незначительные повреждения.

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[Джон Аллотей, глава лесного хозяйства Ганы]:

«Все львы на месте – самец, самка и два детёныша. Пока мы с вами сейчас говорим, они в своём вольере, никто не сбежал».

Мотивы погибшего до сих пор неизвестны.

[Бенито Овусу Био, замминистра природных ресурсов]:

«Зачем кому-то понадобилось лезть туда через забор с каким-то умыслом? Если хотите к львятам, так родители будут их защищать. Это предупреждение всем людям со скрытыми мотивами: не лазьте туда!»

Львы – главная достопримечательность зоопарка Аккры. Заграждения из усиленной сетки позволяют разглядывать их вблизи.

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