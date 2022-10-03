ТОП-10 игрушек к Рождеству по мнению компании Hamleys

Санта пришёл пораньше к этим счастливчикам в лондонском Hamleys. Они играют с десятью лучшими игрушками магазина..

Санта пришёл пораньше к этим счастливчикам в лондонском Hamleys. Они играют с десятью лучшими игрушками магазина в преддверии рождественского сезона.

Список этого года включает старых фаворитов, которые, по словам сотрудников Hamleys, сохранятся надолго.

[Джо Томб, представительница Hamleys]:

«В этом году мы отдали предпочтение тому, что достойно инвестиций. В первой десятке должны быть культовые бренды, узнаваемые всеми поколениями: от детей до родителей, игрушки, с которыми можно играть ещё долго после Рождества».

Верхнюю позицию рейтинга занимает бластер XShot. Он стоит 38 долларов. А на последнем месте десятки расположилась машина на радиоуправлении.

[Джо Томб, представительница Hamleys]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Думаю, что после COVID люди захотели отключить устройства и играть с традиционными игрушками. Но в этом году мы снова возвращаемся к технологиям. У нас есть кое-что высокотехнологичное – машина на дистанционном управлении. Она очень быстро прыгает, переворачивается и едет со скоростью до 24 километров в час».

Под номером два – грузовик с мороженым стоимостью более 100 долларов. А третьей стала свинка Пеппа на роликах. Она обойдётся в 40 долларов. И, конечно же, какое Рождество без Базза Лайтера.

Вездесущая Барби по-прежнему остается популярным выбором. В этом году кукла Barbie Cutie Reveal Doll стала напоминать куколок LOL. Теперь она в непрозрачной коробке с множеством плюшевых костюмов животных, которые нужно развернуть.

Медведь Hamleys в этом году одет в уютную толстовку с пандой. Он идёт под номером восемь, сразу после Барби.

Впрочем, с заоблачно высокой инфляцией и стремительным ростом цен на энергоносители 100 фунтов стерлингов могут оказаться заоблачной ценой для родителей. В Hamleys говорят, что в продаже имеется 50 000 товаров на самый разный бюджет, начиная с 2,5 фунтов.

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