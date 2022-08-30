В Багдаде вспыхнули кровопролитные столкновения. На протест вышли сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра после того,..

Кровопролитные стычки в Багдаде: не менее 20 погибших

В Багдаде вспыхнули кровопролитные столкновения. На протест вышли сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра после того, как он объявил, что навсегда уходит из политики.

Люди штурмовали правительственный дворец и вступали в стычки со сторонниками противоборствующих группировок.

Погибло не менее 20 человек. В городе введён комендантский час.

Ас-Садр объявил о своём уходе в Твиттере. Там же он раскритиковал других шиитских лидеров за то, что они не прислушались к его призывам провести реформы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Кроме того, СМИ сообщают, что имам якобы объявил голодовку до тех пор, пока не прекратится насилие.

Сторонники ас-Садра заявляют, что они объединились против коррупции.

[сторонник Муктады ас-Садра]:

«Он делегировал вопрос народу. Мы, иракский народ, включая суннитов, шиитов и курдов, выступаем против коррупционеров. Наш лидер говорит, что он не связан ни с какой политической организацией».

Беспорядки последовали за многомесячным политическим тупиком, который заблокировал формирование нового правительства.

На выборах в октябре прошлого года блок ас-Садра занял первое место. Но в июне он отозвал своих законодателей из парламента, поскольку не смог сформировать нужный ему кабинет.

Затем его сторонники оккупировали парламент и остановили выборы новых президента и премьер-министра.

Ас-Садр не в первый раз уходит, а затем возвращается в иракскую политику. При этом он сохраняет свой контроль над многими государственными ведомствами, а также руководит военизированной группировкой, насчитывающей тысячи членов.

Нынешнее разногласие между ним и его шиитскими соперниками зашло слишком далеко. А это означает, что стране ещё долго придётся оставаться без правительства.

Короткая ссылка на эту страницу: