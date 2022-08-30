Кровопролитные стычки в Багдаде: не менее 20 погибших

В Багдаде вспыхнули кровопролитные столкновения. На протест вышли сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра после того,..
Дата загрузки: 2022-08-30
Люди штурмовали правительственный дворец и вступали в стычки со сторонниками противоборствующих группировок.
Погибло не менее 20 человек. В городе введён комендантский час.
Ас-Садр объявил о своём уходе в Твиттере. Там же он раскритиковал других шиитских лидеров за то, что они не прислушались к его призывам провести реформы.
Кроме того, СМИ сообщают, что имам якобы объявил голодовку до тех пор, пока не прекратится насилие.
Сторонники ас-Садра заявляют, что они объединились против коррупции.
[сторонник Муктады ас-Садра]:
«Он делегировал вопрос народу. Мы, иракский народ, включая суннитов, шиитов и курдов, выступаем против коррупционеров. Наш лидер говорит, что он не связан ни с какой политической организацией».
Беспорядки последовали за многомесячным политическим тупиком, который заблокировал формирование нового правительства.
На выборах в октябре прошлого года блок ас-Садра занял первое место. Но в июне он отозвал своих законодателей из парламента, поскольку не смог сформировать нужный ему кабинет.
Затем его сторонники оккупировали парламент и остановили выборы новых президента и премьер-министра.
Ас-Садр не в первый раз уходит, а затем возвращается в иракскую политику. При этом он сохраняет свой контроль над многими государственными ведомствами, а также руководит военизированной группировкой, насчитывающей тысячи членов.
Нынешнее разногласие между ним и его шиитскими соперниками зашло слишком далеко. А это означает, что стране ещё долго придётся оставаться без правительства.
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