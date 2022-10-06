Авиаудар по школе в Эфиопии: более 50 погибших

ООН назвала авиаудар по школе в Эфиопии «печальным и шокирующим». В результате попадания снаряда погибло более..
Дата загрузки: 2022-10-06
Школа была в официальном списке мест, где жили люди, бежавшие от военного конфликта.
Ранее эфиопское правительство отрицало, что атакует гражданских.
[Стефан Дюжаррик, спикер ООН]:
«Цифры, о которых мы продолжаем говорить каждую неделю, откровенно огорчают и шокируют. В итоге это гуманитарный кризис, который создали сами люди. Мы считаем, что боевые действия важно немедленно прекратить».
Более года в регионе Тыграй почти нет связи.
Подробности авиаудара сообщили выжившие, которые бежали в город Шир в 25 километрах от места инцидента.
Военный конфликт в регионе Тыграй между федеральным и местным правительствами продолжается с ноября 2020 года.
В этом году заключили договор о временном прекращении огня, которое длилось пять месяцев до конца августа. Затем боевые действия возобновились. С тех пор сообщают об интенсивных боях и воздушных ударах по всему региону.
Правительство Эфиопии заявило в среду, что приняло приглашение Африканского союза провести мирные переговоры в ближайшие дни. Региональное правительство Тыграя пока не ответило на это предложение.
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