ООН назвала авиаудар по школе в Эфиопии «печальным и шокирующим». В результате попадания снаряда погибло более..

Авиаудар по школе в Эфиопии: более 50 погибших

ООН назвала авиаудар по школе в Эфиопии «печальным и шокирующим». В результате попадания снаряда погибло более 50 человек. Это уже назвали одним из самых смертоносных инцидентов почти за два года боевых действий.

Школа была в официальном списке мест, где жили люди, бежавшие от военного конфликта.

Ранее эфиопское правительство отрицало, что атакует гражданских.

[Стефан Дюжаррик, спикер ООН]:

«Цифры, о которых мы продолжаем говорить каждую неделю, откровенно огорчают и шокируют. В итоге это гуманитарный кризис, который создали сами люди. Мы считаем, что боевые действия важно немедленно прекратить».

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Более года в регионе Тыграй почти нет связи.

Подробности авиаудара сообщили выжившие, которые бежали в город Шир в 25 километрах от места инцидента.

Военный конфликт в регионе Тыграй между федеральным и местным правительствами продолжается с ноября 2020 года.

В этом году заключили договор о временном прекращении огня, которое длилось пять месяцев до конца августа. Затем боевые действия возобновились. С тех пор сообщают об интенсивных боях и воздушных ударах по всему региону.

Правительство Эфиопии заявило в среду, что приняло приглашение Африканского союза провести мирные переговоры в ближайшие дни. Региональное правительство Тыграя пока не ответило на это предложение.

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