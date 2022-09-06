Фотостудия хранит 100-летнюю историю Ганы

Вот уже 100 лет небольшая семейная фотостудия сохраняет изображения людей и исторических мест Аккры – столицы..

Вот уже 100 лет небольшая семейная фотостудия сохраняет изображения людей и исторических мест Аккры – столицы Ганы. Фотоателье основали в 1922 году. Сегодня здесь скопился архив более чем из 50 тысяч снимков.

Фотографии помогают проследить историю города от колониального порта до шумного современного мегаполиса. Сегодня студией управляет внучка основателя.

[Кейт Тамакло, владелица фотостудии]:

«История, которую они рассказывают, касается тех дней, когда вывозили рабов. У нас есть фотографии фортов, политиков, традиций. Они много о чём могут рассказать. Например, о зданиях».

В стенах фотостудии хранят лица прошлого: от работников дока до первого президента независимой Ганы Кваме Нкрумы.

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Здесь также можно найти президента США Ричарда Никсона и бывшую колониальную правительницу Ганы – британскую королеву Елизавету II.

Историк Дэниел работает на студии в качестве волонтёра-архивариуса. Говорит, что если такие фотографии не сохраняются, то нация «теряет память».

[Дэниел Тетт, архивариус]:

«Мы живём в динамичном мире и должны знать свою историю, то, что произошло в прошлом. Когда знаешь прошлое, то правильно оцениваешь настоящее и сможешь предсказать будущее».

Владелица студии начинала с оцифровки архива. Говорит, что работа её отца-фотографа сохранится на века.

В саду на окраине города Кейт и её отец листают альбом со своими любимыми фотографиями. С одной из них улыбается сам Исаак, держа в руках камеру. Его улыбка такая же яркая, как и 100-летнее наследие его отца.

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