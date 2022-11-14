Автобус упал в канал в Египте: 22 погибших

На севере Египта автобус с пассажирами вылетел с трассы и упал в канал. Министерство здравоохранения сообщает..
Дата загрузки: 2022-11-14
На севере Египта автобус с пассажирами вылетел с трассы и упал в канал. Министерство здравоохранения сообщает о 22 погибших. Среди жертв – шесть женщин и трое детей.
Трагический инцидент произошёл в провинции Дакахлия, примерно в 100 километрах северо-восточнее Каира.
В целом в автобусе находилось около 35 человек. Он упал в канал Мансурия. При этом перевернулся, и салон затопило.
Пострадавших доставили в больницы.
[Самер Сайед Ахмед Каллаф, главврач больницы]:
«Утром нам сообщили, что мини-автобус съехал с трассы и упал в канал в городе Ага. Пострадавших стали доставлять в больницы. К нам прибыли шестеро пострадавших и тела десятерых погибших».
По предварительным данным, причиной ДТП стал неправильный обгон. Также сообщается, что у автобуса возникли проблемы с колёсами.
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