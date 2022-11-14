Автобус упал в канал в Египте: 22 погибших

На севере Египта автобус с пассажирами вылетел с трассы и упал в канал. Министерство здравоохранения сообщает..

На севере Египта автобус с пассажирами вылетел с трассы и упал в канал. Министерство здравоохранения сообщает о 22 погибших. Среди жертв – шесть женщин и трое детей.

Трагический инцидент произошёл в провинции Дакахлия, примерно в 100 километрах северо-восточнее Каира.

В целом в автобусе находилось около 35 человек. Он упал в канал Мансурия. При этом перевернулся, и салон затопило.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Пострадавших доставили в больницы.

[Самер Сайед Ахмед Каллаф, главврач больницы]:

«Утром нам сообщили, что мини-автобус съехал с трассы и упал в канал в городе Ага. Пострадавших стали доставлять в больницы. К нам прибыли шестеро пострадавших и тела десятерых погибших».

По предварительным данным, причиной ДТП стал неправильный обгон. Также сообщается, что у автобуса возникли проблемы с колёсами.

Короткая ссылка на эту страницу: