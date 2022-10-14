Это видео с июльского разгона протеста в Китае стало вирусным. Тогда около 1000 человек собрались у..

Протестный год: недовольство китайцев может вылиться в цунами

Это видео с июльского разгона протеста в Китае стало вирусным. Тогда около 1000 человек собрались у отделения Центрального банка Китая в Чжэнчжоу. Люди требовали объяснить, почему лишились доступа к своим сбережениям в результате скандала с банковским мошенничеством.

По словам свидетелей, неизвестные мужчины в штатском напали на недовольных клиентов банка и затащили их в автобусы.

Подобные протесты против политики государства – редкость для Китая. Но в последнее время они происходят всё чаще. При этом сейчас особенно чувствительное время. Уже скоро состоится съезд компартии, на котором должны выбрать нового лидера. Ожидается, что Си Цзиньпина изберут на третий срок.

Этот предприниматель держал в банке более 400 тысяч долларов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[обманутый вкладчик]:

«Невероятно. Я вложил деньги в банк, одобренный государством. Теперь я не могу их забрать, и это на меня очень повлияло. Скоро придётся продавать квартиру, потому что денег нет. Чтобы были еда и крыша над головой, придётся продавать недвижимость. Мой мир рушится».

Другой вкладчик, Лай Цзинмин, говорит, что за 10 лет накопил 600 тысяч долларов. Эти деньги хотел потратить на образование детей и обеспечение пожилых родителей. Но сейчас они недоступны в банке в провинции Хэнань.

[Лай Цзинмин, обманутый вкладчик]:

«Я буду выходить, чтобы прожить остаток жизни в безопасности. В противном случае без этих денег остаток моей жизни может быть хуже смерти».

От ипотечных забастовок до протестов против коронавирусных мер. Китайцы всё чаще выходят на улицы. Так, в прошлом и позапрошлом годах протестовали обманутые инвесторы застройщика China Evergrande Group.

С тех пор, как в 2021 году разразился долговой кризис в сфере недвижимости, тысячи покупателей жилья оказались в аналогичном затруднительном положении. Застройщики обанкротились либо отказались доделывать проекты.

Некоторые покупатели жилья переехали в свои недостроенные квартиры и живут с неокрашенными стенами, дырами вместо электрических розеток и отсутствием газа и водопровода. Так хотят вынудить застройщиков завершить проекты.

Эксперты считают, что недовольство людей может вылиться в масштабный всплеск, особенно если власти не изменят своей политики.

Короткая ссылка на эту страницу: