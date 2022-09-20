Мощное землетрясение случилось на западе Мексики 19 сентября. По меньшей мере, один человек погиб в портовом..

День землетрясений: уже в третий раз Мексику трясёт в одну и ту же дату

Мощное землетрясение случилось на западе Мексики 19 сентября. По меньшей мере, один человек погиб в портовом городе Мансанильо. Там обрушилась крыша торгового центра.

Также многие населённые пункты остались без света, а жители Мехико в панике покидали дома в страхе оказаться под завалами. Повреждено несколько больниц в западном штате Мичоакан.

Толчки были силой 7,6 балла. Очаг залегал неглубоко, всего в 15 километрах от поверхности, недалеко от западного побережья в малонаселённой части Мексики.

Примечательно, что 19 сентября, когда случилось бедствие, уже называют в Мексике днём землетрясений. Такие же катаклизмы были в стране в 1985 и 2017 годах именно в эту дату.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Так, 19 сентября 1985 года в результате землетрясения погибли тысячи людей. А 19 сентября 2017 аналогичное бедствие унесло жизни более 350 человек.

[местная жительница]:

«Невозможно объяснить, почему это произошло снова. Это застало всех нас врасплох. Не думаю, что многие это понимают». [местная жительница]:

«Я благодарна, поскольку к этой дате мы были готовы. Земля нас предупреждает, что это будет происходить каждый год». [местная жительница]:

«Хотя люди знают, что делать в случае землетрясения, но всё равно очень страшно».

Глава городской администрации Клаудия Шейнбаум говорит, что серьёзных разрушений в столице нет. Что касается даты, то она повторила заявление экспертов, которые назвали это простым совпадением.

[Клаудия Шейнбаум, глава правительства Мехико]:

«С научной точки зрения нельзя сказать, что 19 сентября – особый день землетрясений. На самом деле в этот день в городе было три землетрясения».

В этот раз сейсмическую тревогу объявили почти за две минуты до начала бедствия. Это дало людям время для эвакуации. Однако многие сначала не поняли, что угроза реальна, поскольку в этот день проходили учения в свете прошлых землетрясений.

Короткая ссылка на эту страницу: