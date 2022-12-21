Уникальные глаза бездомного кота удивили тех, кто его спас

Джо обнаружил бездомного кота возле своего дома во Флориде. Кот появился неожиданно и съел всю еду, приготовленную для домашнего питомца.



Приглядевшись, мужчина обнаружил, что животное страдает тяжёлой формой лишая, поэтому ничего не видит. Мужчина посадил кота в переноску, поставив туда миску с едой. Кот сразу всё съел.



Джо разместил в местной группе в соцсетях просьбу о помощи коту. Откликнулась женщина по имени Кармен, которая ищет хозяев для кошек. На следующий день она забрала кота и отвезла его к ветеринару. Найдёныша назвали Коттоном. В клинике подтвердили, что у животного лишай, и его организм обезвожен. Пока Коттона осматривали, он всё время мурлыкал.



Коту назначили лечение, поэтому Кармен забрала его домой. «Мои муж, сын и дочь привыкли иметь дело с больным кошками. Мы знали, что если сможем приласкать Коттона, приняв меры предосторожности, это поможет ему выздороветь», – рассказала Кармен. Сначала кот проявлял нетерпение, когда его трогали, но постепенно стал ласковее.



Питомец начал набирать вес, а шерсть у него начала отрастать. У Коттона открылись глаза: один оказался голубой, а другой – жёлтый.



Коттон обычно ходит по пятам за хозяйкой, требуя ласки и внимания. «С Коттоном всё в порядке. Он дома. Он любит меня и ходит за мной весь день. У меня не хватает духу вносить в его жизнь перемены», – поделилась Кармен.