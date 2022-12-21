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Телеканал NTD

Уникальные глаза бездомного кота удивили тех, кто его спас

Уникальные глаза бездомного кота удивили тех, кто его спас
Уникальные глаза бездомного кота удивили тех, кто его спас

Джо обнаружил бездомного кота возле своего дома во Флориде. Кот появился неожиданно и съел всю еду, приготовленную для домашнего питомца.

Приглядевшись, мужчина обнаружил, что животное страдает тяжёлой формой лишая, поэтому ничего не видит. Мужчина посадил кота в переноску, поставив туда миску с едой. Кот сразу всё съел.

Джо разместил в местной группе в соцсетях просьбу о помощи коту. Откликнулась женщина по имени Кармен, которая ищет хозяев для кошек. На следующий день она забрала кота и отвезла его к ветеринару. Найдёныша назвали Коттоном. В клинике подтвердили, что у животного лишай, и его организм обезвожен. Пока Коттона осматривали, он всё время мурлыкал.

Коту назначили лечение, поэтому Кармен забрала его домой. «Мои муж, сын и дочь привыкли иметь дело с больным кошками. Мы знали, что если сможем приласкать Коттона, приняв меры предосторожности, это поможет ему выздороветь», – рассказала Кармен. Сначала кот проявлял нетерпение, когда его трогали, но постепенно стал ласковее.

Питомец начал набирать вес, а шерсть у него начала отрастать. У Коттона открылись глаза: один оказался голубой, а другой – жёлтый.

Коттон обычно ходит по пятам за хозяйкой, требуя ласки и внимания. «С Коттоном всё в порядке. Он дома. Он любит меня и ходит за мной весь день. У меня не хватает духу вносить в его жизнь перемены», – поделилась Кармен.

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