На юге Бразилии сильные наводнения, есть жертвы

По меньшей мере, два человек погибли в результате наводнений на юге Бразилии. Страдает штат Санта-Катарина. Здесь..

[жительница города Камбориу]:

«Вода вошла в дом, и некуда было бежать. Воды было по ворота. Семьи спасались на верхних этажах домов».

По меньшей мере, два человек погибли в результате наводнений на юге Бразилии. Страдает штат Санта-Катарина. Здесь идут сильные ливни.

Хуже всего обстановка в городе Камбориу. Именно здесь погибли люди. Это сёстры 17 и 18 лет. Их завалило оползнем.

Власти города объявили чрезвычайное положение.

[житель города Камбориу]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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А в штате Рио-де-Жанейро сильно размыло дороги.

[владелица магазина в штате Рио-де-Жанейро]:

«Покупатели не могут добраться до нашего магазина. Дороги заблокированы». [житель штатаРио-де-Жанейро]:

«Всё затапливает, и мы не можем ставить машины в гараж. Нелегко добраться от одного места до другого».

Здесь также повреждены жилые дома.

[житель штата Рио-де-Жанейро]:

«С каждым днём всё хуже, потому что идёт дождь и всё топит».

Наводнения в это время года в Бразилии бывают часто. И десятилетиями они приносят разрушения.

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