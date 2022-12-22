На юге Бразилии сильные наводнения, есть жертвы

По меньшей мере, два человек погибли в результате наводнений на юге Бразилии. Страдает штат Санта-Катарина. Здесь..
Дата загрузки: 2022-12-22
[жительница города Камбориу]:
«Вода вошла в дом, и некуда было бежать. Воды было по ворота. Семьи спасались на верхних этажах домов».
Хуже всего обстановка в городе Камбориу. Именно здесь погибли люди. Это сёстры 17 и 18 лет. Их завалило оползнем.
Власти города объявили чрезвычайное положение.
[житель города Камбориу]:
«Когда я пришёл, то увидел, что вода уже подходит к двери. Я не мог ничего сделать – шансов не было».
А в штате Рио-де-Жанейро сильно размыло дороги.
[владелица магазина в штате Рио-де-Жанейро]:
«Покупатели не могут добраться до нашего магазина. Дороги заблокированы».
[житель штатаРио-де-Жанейро]:
«Всё затапливает, и мы не можем ставить машины в гараж. Нелегко добраться от одного места до другого».
Здесь также повреждены жилые дома.
[житель штата Рио-де-Жанейро]:
«С каждым днём всё хуже, потому что идёт дождь и всё топит».
Наводнения в это время года в Бразилии бывают часто. И десятилетиями они приносят разрушения.
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