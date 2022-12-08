Tesla будет отвоёвывать рынок у китайских электрокаров в Таиланде

Tesla запустила продажи в Таиланде. Пока клиентам предлагают только Model 3 и Model Y. Цены начинаются..

Tesla запустила продажи в Таиланде. Пока клиентам предлагают только Model 3 и Model Y. Цены начинаются от 48 тысяч долларов. Самый дорогой электрокар обойдётся в 71 тысячу. Заказать машину можно через Интернет. Поставки стартуют в следующем году.

На дорогах Таиланда давно появились электромобили Tesla. Люди покупали их самостоятельно за границей. Поэтому в компании рассчитывают на большой интерес к продукции. И он есть.

[Титипун Пайсирикул, житель Бангкока]:

«Я рад, что крупная компания начала прямые продажи, а не через партнёров».

Впрочем, американского производителя ждёт жёсткая конкуренция. Китайские компании BYD и Great Wall продают здесь электромобили, цены которых начинаются с 23 тысяч долларов.

[Титипун Пайсирикул, житель Бангкока]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Таиланд – довольно крупный рынок автомобилей. В прошлом году здесь продали 750 тысяч машин. Ожидается, что в этом году продажи вырастут. Но люди в основном покупают автомобили с двигателями внутреннего сгорания. К тому же здесь работают заводы японских компаний Toyota и Honda. Ежегодно они выпускают от полутора до двух миллионов машин. Половина идёт на экспорт.

Сейчас тайские власти выделяют субсидии покупателям электромобилей и снижают налоги для производителей машин на батарейках. Эффект уже есть. В этом году на учёт поставили 7000 новых электрокаров. В прошлом – только 2000. А к 2030 году не менее 30% автомобилей, построенных в Таиланде, будут электрическими.

Между тем Tesla обещает в течение года открыть в азиатской стране десять зарядных станций. Первый сервисный центр здесь появится к марту.

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