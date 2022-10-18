ООН призвала прекратить боевые действия в эфиопском регионе Тыграй

Ситуация в эфиопском регионе Тыграй выходит из-под контроля. Там с правительственной армией воюют сепаратистские формирования. Генеральный..

[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:

«Ситуация в Эфиопии выходит из-под контроля. Насилие и разрушения достигли тревожного уровня. Социальная ткань рвётся на части. Боевые действия в районе Тыграй в Эфиопии нужно немедленно прекратить, а также немедленно вывести из страны эритрейские вооруженные силы».

Ситуация в эфиопском регионе Тыграй выходит из-под контроля. Там с правительственной армией воюют сепаратистские формирования. Генеральный секретарь ООН призвал все стороны военного конфликта вернуться в переговорам, защищать гражданское население и соблюдать международное право.

По словам Гутерриша, ООН готова поддерживать Африканский союз, чтобы положить конец насилию. Он говорит, что эфиопский народ платит ужасную цену за конфликт, страдая от неизбирательных атак и сексуального насилия.

[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:

«Неизбирательные атаки, в том числе в жилых районах, каждый день убивают всё больше невинных людей, наносят ущерб критически важной инфраструктуре и ограничивают доступ к жизненно важным услугам. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома после возобновления боевых действий в августе. Многие из них – во второй раз».

Вооружённое противостояние вспыхнуло в ноябре 2020 года. Сначала на мятежную провинцию начали наступление правительственные силы. Затем это сменилось контрнаступлением и тяжёлым поражением армии Эфиопии. При этом к концу 2021 года повстанцы начали испытывать проблемы со снабжением и терять захваченные территории.

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С сентября этого года на стороне правительственных войск сражается также Эритрея.

В начале этой недели сообщили, что правительственный альянс захватил один из самых крупных городов Тыграя.

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