ООН призвала прекратить боевые действия в эфиопском регионе Тыграй

Ситуация в эфиопском регионе Тыграй выходит из-под контроля. Там с правительственной армией воюют сепаратистские формирования. Генеральный..
Дата загрузки: 2022-10-19
[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:
«Ситуация в Эфиопии выходит из-под контроля. Насилие и разрушения достигли тревожного уровня. Социальная ткань рвётся на части. Боевые действия в районе Тыграй в Эфиопии нужно немедленно прекратить, а также немедленно вывести из страны эритрейские вооруженные силы».
По словам Гутерриша, ООН готова поддерживать Африканский союз, чтобы положить конец насилию. Он говорит, что эфиопский народ платит ужасную цену за конфликт, страдая от неизбирательных атак и сексуального насилия.
[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:
«Неизбирательные атаки, в том числе в жилых районах, каждый день убивают всё больше невинных людей, наносят ущерб критически важной инфраструктуре и ограничивают доступ к жизненно важным услугам. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома после возобновления боевых действий в августе. Многие из них – во второй раз».
Вооружённое противостояние вспыхнуло в ноябре 2020 года. Сначала на мятежную провинцию начали наступление правительственные силы. Затем это сменилось контрнаступлением и тяжёлым поражением армии Эфиопии. При этом к концу 2021 года повстанцы начали испытывать проблемы со снабжением и терять захваченные территории.
С сентября этого года на стороне правительственных войск сражается также Эритрея.
В начале этой недели сообщили, что правительственный альянс захватил один из самых крупных городов Тыграя.
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