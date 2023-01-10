Жителям городка Фелтон в горах центральной Калифорнии предстоит большая уборка. Вот так выглядят улицы после наводнения,..

Город в Калифорнии приходит в себя после наводнения

Жителям городка Фелтон в горах центральной Калифорнии предстоит большая уборка. Вот так выглядят улицы после наводнения, вызванного недавней чередой смертоносных штормов.

Городок находится в часе езды от Сан-Франциско. Наводнение началось рано утром. Вышла из берегов местная река Сан-Лоренцо. Теперь большая вода отступила, оставив после себя толстый слой грязи.

[Камилла Шафер, жительница Фелтона]:

«В канун нового года уровень реки был на отметке выше шести метров, но вода продолжала подниматься, и это было страшно. Наш дом стоит прочно. Но нам повезло, что мы на возвышенности. Соседям повезло меньше. Это разрушительно».

А эта жительница рассказывает, что ночью было тихо – было слышно только шум дождя. Но в 4 утра она проснулась от криков шерифа. Он ездил по улицам и говорил людям эвакуироваться.

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[Мелисса Фолей, жительница Фелтона]:

«Это самое сильное наводнение из всех, что мы здесь видели. Особенно в низине. Мы на возвышенности. Видеть, что воды выше головы – с ума можно сойти. Надеюсь, люди были готовы к такому».

В целом предписание об эвакуации получили более 40 тысяч жителей примерно десяти округов Калифорнии.

[Камилла Шафер, жительница Фелтона]:

«Всегда шокирует видеть осевшие вещи. И мы начинаем спрашивать: чьи это стулья? И выясняется, что они принадлежат кому-то с другого конца города. Уборки предстоит много, это плохо. Меня расстроило, что у нас сломало забор, потому что мы поставили его пять лет назад после другого наводнения. Чтобы его починить, придётся брать отпуск».

Нынешние ливни и снегопады в горных районах Калифорнии – результат «атмосферной реки», которая пришла из тропической части Тихого океана. В целом на регион после Рождества уже обрушилось шесть сильных штормов.

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