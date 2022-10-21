Отправиться на Чемпионат мира по футболу на велосипеде. Почему бы и нет? Подумали два француза и..

Французы едут на велосипедах на ЧМ по футболу в Катар

Отправиться на Чемпионат мира по футболу на велосипеде. Почему бы и нет? Подумали два француза и поехали. И не испугало их то, что от Парижа до Дохи – около 6,5 тысяч километров.

Мужчины отправились в путь 20 августа, то есть два месяца назад. 5000 километров уже позади.

[Габриэль Мартин, французский велосипедист]:

«Самое сложное – проехать это расстояние. Мы проезжаем около 120 километров в день. Иногда местность ровная, а иногда много подъёмов. Так что главная трудность – выдержать физически».

По дороге успевают осматривать достопримечательности. Сегодня они в Иордании. Изучают древний город Петра.

[Мехди Баламисса, французский велосипедист]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы открыли для себя впечатляющие города Стамбул, Иерусалим и прочие. Это способ каждый день знакомиться с новыми культурами и людьми. Физически тяжело, но нам очень весело». [Габриэль Мартин, французский велосипедист]:

«С ума сойти! Мир такой маленький! И очень красивый».

Они совсем не профессиональные спортсмены. Мехди Баламисса – продюсер документальных фильмов, а Габриэль Мартин – телепродюсер.

Впрочем, это для них уже не первое подобное путешествие. Идея поехать на Чемпионат мира родилась в прошлом году во время велопутешествия в Италию. Туда они катались на игру Национальной лиги.

Приехать в Доху нужно успеть до 22 ноября. В этот день в матче открытия встретятся Франция и Австралия.

В график укладываются – впереди ещё месяц. Нужно будет проехать через Саудовскую Аравию.

Энтузиасты верят в победу сборной Франции. Ей также предстоит играть с Данией и Тунисом.

[Мехди Баламисса, французский велосипедист]:

«Знаете, мы бы сейчас не были здесь в Иордании на велосипедах, если бы не верили, что Франция выиграет Чемпионат мира. Конечно, есть ещё много замечательных команд – к примеру, Бразилия или Испания, но мы верим, что Франция может выиграть, и мы едем в Катар, чтобы увидеть это собственными глазами».

Короткая ссылка на эту страницу: